Công an phường Thủ Đức ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ban đêm 23/01/2026 06:40

(PLO)- Công an phường Thủ Đức, TP. HCM phối hợp các đơn vị liên quan ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, góp phần lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

VIDEO: Công an phường Thủ Đức ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ban đêm.

Tối 22-1, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), UBND phường Thủ Đức tiếp tục ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn, nhằm lập lại trật tự đô thị, duy trì xuyên suốt cả ngày lẫn đêm.

Lực lượng Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị chức năng tuần tra, kiểm soát trật tự đô thị trên nhiều tuyến đường đảm trách vào tối 22-1, xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 19 giờ, tổ công tác tổ chức tuần tra trên nhiều tuyến đường trọng điểm như Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân, Hoàng Diệu 2… Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời tạm giữ, tháo dỡ nhiều vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tình trạng bày bán hàng quán lấn chiếm vỉa hè được lực lượng chức năng ghi nhận và xử lý trong đợt ra quân lập lại trật tự đô thị ban đêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Lúc 19 giờ 5 phút, trước cổng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, tổ công tác phát hiện ba ô tô, trong đó có một xe trung chuyển và hai xe công nghệ dừng, đỗ dàn hàng ngang, lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các tài xế.

Làm việc với tổ công tác, ông PHT (57 tuổi, quê An Giang), tài xế xe trung chuyển, cho biết được nhà xe giao nhiệm vụ đón khách tại khu vực trên. Do khách đứng chờ tại vị trí này nên ông cho xe dừng đón.

“Nhà xe giao đi đón khách bằng xe trung chuyển, lỗi này tôi phải tự bỏ tiền túi đóng phạt, sau lần này sẽ rút kinh nghiệm”- ông T nói.

Ông PHT (57 tuổi, quê An Giang), tài xế xe trung chuyển bị lập biên bản vi phạm khi đậu xe dưới lòng đón khách đường sai quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau đó, tổ công tác tiếp tục tuần tra trên nhiều tuyến đường khác. Tại đường Hoàng Diệu 2, khu vực tập trung nhiều quán ăn, quán nước thường xuyên lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều hộ buôn bán nhanh chóng thu dọn bàn ghế, di dời bảng hiệu, xe đẩy và phương tiện đậu lấn chiếm sang khu vực khác.

Tại đường số 4, phường Thủ Đức, tổ công tác phát hiện hơn 10 xe máy đậu hàng ngang dưới lòng đường trước một cửa hàng kinh doanh quần áo.

Lực lượng chức năng đã mời các chủ phương tiện và đại diện cơ sở kinh doanh làm việc, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Một hộ kinh doanh shop quần áo bị lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 xe máy đậu ngang dưới lòng đường. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện chủ cơ sở thừa nhận do không bố trí được chỗ để xe cho khách nên xảy ra vi phạm, cam kết chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, không để tái phạm; đồng thời hỗ trợ chi phí nộp phạt cho các chủ phương tiện.

Một số hộ kinh doanh ký cam kết không tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Công an phường Thủ Đức, việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường được duy trì thường xuyên cả ngày lẫn đêm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động tuần tra ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ bảng hiệu đặt sai quy định, lấn chiếm vỉa hè trên đường Kha Vạn Cân trong quá trình tuần tra, kiểm soát trật tự đô thị vào ban đêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng yêu cầu các hộ kinh doanh trên đường Hoàng Diệu 2 quây gọn mái hiên, không che chắn, lấn chiếm vỉa hè nhằm đảm bảo lối đi bộ thông thoáng. Ảnh: PHẠM HẢI

Bảng hiệu đặt sai quy định trên vỉa hè đường Hoàng Diệu 2 bị thu giữ sau khi lực lượng chức năng đã nhiều lần được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tổ công tác vẫn duy trì kiểm tra trên nhiều tuyến đường, kiên quyết xử lý vi phạm. Ảnh: PHẠM HẢI