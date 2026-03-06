Nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh chặn xe đánh người, cướp tài sản 06/03/2026 18:03

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng liều lĩnh chặn xe, cướp tài sản của người đi đường bị công an bắt.

Ngày 6-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS đã bắt tạm giam Nguyễn Đăng Thảo (18 tuổi), Nguyễn Trọng Bình (16 tuổi) và Nguyễn Hữu Anh Khoa (15 tuổi, cùng ngụ phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an đọc lệnh bắt nhóm thanh thiếu niên cướp tài sản của người đi đường. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng 2-3, Công an phường Hoà Cường tiếp nhận tin báo của anh TTĐ (16 tuổi, ngụ phường Hòa Cường) về việc bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công, cướp xe đạp điện khi đang di chuyển trên đường Trần Đức Thảo.

Theo nội dung trình báo, khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, anh Đ đi xe đạp điện chở TGH (15 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ) trên đường Trần Đức Thảo thì bất ngờ bị ba thanh niên đi xe máy màu trắng quay đầu chặn lại.

Phát hiện một người cầm thanh sắt, H hoảng sợ bỏ chạy vào hẻm gần đó. Một người khác trong nhóm cầm hung khí đánh liên tiếp vào anh Đ khiến nạn nhân phải bỏ chạy vào đường Hà Huy Giáp để thoát thân, để lại xe đạp điện tại hiện trường.

Khi quay lại tìm phương tiện, anh Đ phát hiện chiếc xe đã bị nhóm người chiếm đoạt nên đến trình báo công an.

Nhận tin báo, Phòng CSHS khẩn trương truy xét. Đến chiều cùng ngày (3-3), cảnh sát đã xác định ba người trên chính là thủ phạm gây án và triệu tập làm việc để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan công an, ba người này thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi gây án, Khoa mang chiếc xe đạp điện cướp được về nhà tháo rời để đi tiêu thụ.