Tàu thủy va chạm mạnh vào cầu Ghềnh, nhiều người bị thương 06/03/2026 11:45

(PLO)- Sà lan chạy trên sông Đồng Nai va chạm mạnh vào cầu Ghềnh khiến một số người đi xe máy bị thương, chiếc cầu hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ 17 phút ngày 6- 3, tàu chở hàng số hiệu NP8437 đi từ hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Hiện trường vụ va chạm giữa tàu và cầu Ghềnh. Ảnh: VH

Vụ va chạm khiến 6 xe máy đang đi trên cầu bị ngã vào lan can khiến nhiều người dân bị thương nhẹ.

Đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị cong, hư hỏng.

Nhiều người đi xe máy bị ngã khi tàu va chạm mạnh với cầu Ghềnh. Ảnh: VH

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên - Dĩ An và 2 đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cầu Ghềnh là cầu đường sắt và có làn xe máy một chiều từ phường Trấn Biên sang từ cù lao Hiệp Hòa.