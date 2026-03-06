Tuyên án nhóm cho vay lãi nặng, dí súng vào đầu giám đốc ngân hàng ép viết giấy nợ 06/03/2026 08:26

(PLO)- Bị cáo Phạm Hữu Tài cho vay lãi nặng với lãi suất 270%/năm và thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng.

Tối 5-3, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hữu Tài (46 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm 6 tháng tù, Cân Nhật Danh (35 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 14 năm 4 tháng tù về các tội cướp tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị cáo Trần Duy Khanh (38 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Trương Văn Chí (34 tuổi, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt mức án 2 năm 4 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Phạm Hữu Tài làm công việc kinh doanh bất động sản, đồng thời nhận cầm cố tài sản và cho vay tiền với lãi suất cao từ 15% đến 30%/1 tháng.

Để giúp cho mình thực hiện công việc, Tài thuê Cân Nhật Danh, Trần Duy Khanh và Trương Văn Chí làm việc với nhiệm vụ là nhận cầm cố tài sản, nhắc nợ và thu nợ khách vay tiền.

Năm 2019, ông Th (phó giám đốc ngân hàng) đã liên hệ Tài để hỏi vay 4 tỉ đồng cho ông T (khách hàng thường xuyên giao dịch tại Ngân hàng). Nhằm đảm bảo khoản vay, ông T đã ký hợp đồng (giả cách) đặt cọc bán 5 thửa đất của mình cho Tài với số tiền 6,5 tỉ đồng.

Từ ngày 21-8-2022 đến ngày 13-1-2023, ông T đã nhiều lần chuyển khoản tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng trả lãi. Tài đã chuyển cho ông Th 240 triệu đồng phí giới thiệu.

Tuy nhiên, sau đó, ông T không trả lãi cho Tài nên Tài yêu cầu ông Th phải thay ông T trả lãi và gốc cho Tài.

Do bị Tài liên tục gọi điện thoại đòi nợ nên ngày 6-10-2023, ông T và ông Th đã làm đơn tố giác Tài.

Cũng theo cáo trạng, Tài đã cho ông Kh và ông D vay tiền với lãi suất từ 9%/1 tháng đến 30%/1 tháng (tương đương 108%/1 năm đến 270%/1 năm), vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại khoản 1 Điều 468 BLDS là 20%/1 năm.

Từ đó, Tài thu lợi bất chính hơn 11,5 tỉ đồng từ khoản vay của các bị hại.

Cũng theo cáo trạng, tháng 4-2023, do cần tiền để đặt cọc mua nhà, Tài nhờ ông Kh (giám đốc ngân hàng) làm hồ sơ thế chấp căn nhà trên với số tiền 16 tỉ đồng, với phí dịch vụ là 500 triệu đồng đồng.

Ngày 8-4-2023, ông Kh đã viết “Giấy cam kết” với nội dung có nhận 500 triệu đồng để làm hợp đồng giải ngân vay tiền, nếu trong vòng 30 ngày không làm được thì phải trả tiền cọc là 500 triệu đồng và bồi thường số tiền 1 tỉ đồng mà Tài đã đặt cọc mua đất và đưa cho Tài giữ “Giấy cam kết”.

Ông Kh đã nhờ một đối tượng làm dịch vụ tên Lê Thông (không rõ lai lịch) làm hồ sơ vay tiền cho Tài tại ngân hàng. Ngày 13-5-2023, đối tượng Lê Thông gửi hình ảnh (scan) “Thông báo” cho vay tiền của ngân hàng cho ông Kh nên ông Kh đã gửi “Thông báo” này cho Tài.

Tuy nhiên, Tài phát hiện “Thông báo” này là giả nên đã yêu cầu ông Kh tiếp tục làm hồ sơ vay ngân hàng nếu không Tài sẽ mất tiền đặt cọc.

Ông Kh hứa hẹn nhưng vẫn không làm được hồ sơ vay nên đề nghị trả lại 500 triệu đồng. Tài không đồng ý mà yêu cầu ông Kh phải trả 2 tỉ đồng bao gồm tiền làm hồ sơ, tiền đặt cọc nhà của Tài và 500 triệu đồng tiền phạt.

Ngày 17-5-2023, Tài gọi điện thoại yêu cầu ông Kh đến nhà Tài. Tại đây, Tài đã dùng súng chĩa vào đầu, dùng tay chân đánh ông Kh.

Sau đó, Tài gọi điện thoại kêu Cân Nhật Danh đến căn hộ rồi cả hai tiếp tục đánh, đe dọa yêu cầu ông Kh phải giải quyết các khoản nợ gồm 2,6 tỉ đồng tiền đã vay, 290 triệu đồng tiền lãi chưa trả và 2 tỉ đồng tiền phạt vì không làm được hồ sơ vay ngân hàng cho Tài.

Đến ngày 18-5-2023, Tài và Danh tiếp tục gọi điện thoại kêu ông Kh đến căn hộ của Tài, yêu cầu ông Kh phải viết các “Giấy nhận nợ" số tiền 2,6 tỉ đồng mà ông Kh đã vay của Tài, “Giấy nhận nợ” số tiền 300 triệu đồng ông Kh nợ lãi và “Giấy cam kết” nợ Tài 2 tỉ đồng.