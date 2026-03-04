Đề xuất cho phạm nhân được gọi video miễn phí 1 lần/tháng, tối đa 10 phút 04/03/2026 19:14

(PLO)- Phạm nhân được khen thưởng bằng hình thức “Tăng số lần được liên lạc với người thân thích” thì được liên lạc với người thân thêm 1 lần trong 1 tháng và không quá 10 phút.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân. Dự thảo do Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng xây dựng, dự kiến trình Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 5-2026 và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư 14/2020/TT-BCA hiện hành.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép phạm nhân được liên lạc với thân nhân bằng hình ảnh và âm thanh (video call) tối đa một lần mỗi tháng, thời lượng không quá 10 phút mỗi cuộc. Hình thức liên lạc này được đề xuất thực hiện miễn phí.

Đề xuất mới về chính sách liên lạc với người thân. Ảnh: CA

Mỗi lần gọi không quá 10 phút

Theo dự thảo, phạm nhân được liên lạc có hình ảnh, âm thanh với người thân thích thông qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Công an quản lý theo hình thức kết nối do cơ sở giam giữ thiết lập, quản lý và kiểm soát qua mạng Internet đến thiết bị đầu cuối của thân nhân.

Việc liên lạc do Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định và được tổ chức, giám sát trong suốt quá trình liên lạc.

Trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở giam giữ, việc này có thể bị tạm dừng hoặc không cho thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền.

Phạm nhân không được tự do sử dụng Internet hoặc sử dụng ứng dụng, nền tảng liên lạc khác ngoài hệ thống quy định tại khoản này.

Người thân thích thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin chuyên dùng theo quy định, khai báo đầy đủ thông tin của người liên lạc phục vụ việc xác định danh tính, mối quan hệ với phạm nhân và thời gian dự kiến liên lạc; cơ sở giam giữ xác nhận đủ điều kiện trước khi thực hiện.

Chỉ cho phép trao đổi khi hình ảnh, âm thanh của người thân thích được thu nhận trực tiếp trong quá trình liên lạc và phù hợp, trùng khớp với thông tin, hình ảnh định danh đã được xác lập.

Khi phạm nhân liên lạc có hình ảnh, âm thanh với người thân thích, phạm nhân phải thực hiện đúng thông tin đã đăng ký, bao gồm thông tin liên lạc của người thân thích và nội dung trao đổi được ghi nhận trong quá trình quản lý việc liên lạc; sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, trừ trường hợp phạm nhân không đủ khả năng sử dụng tiếng Việt và được cơ sở giam giữ xem xét, cho phép sử dụng ngôn ngữ khác phù hợp với điều kiện quản lý và có cán bộ giám sát.

Việc liên lạc có hình ảnh giữa phạm nhân và người thân thích được thực hiện không quá 1 lần trong 1 tháng, thời lượng mỗi lần không quá 10 phút và được thực hiện miễn phí.

Cán bộ được giao giám sát phạm nhân liên lạc bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh với người thân thích phải có sổ theo dõi, cập nhật thông tin về việc tổ chức cho phạm nhân liên lạc với người thân thích bằng điện thoại hoặc liên lạc có hình ảnh, âm thanh.

Phạm nhân nào không được video call?

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ, phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác thì không được liên lạc bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh với người thân thích.

Cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm thông báo việc phạm nhân không được liên lạc với người thân thích bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh trong nước với người thân thích cho phạm nhân và người thân thích phạm nhân biết để thực hiện.

Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân được bố trí giam giữ riêng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể hạn chế việc liên lạc bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh với người thân thích nhưng không quá 3 tháng. Cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm thông báo việc hạn chế liên lạc cho phạm nhân và người thân thích phạm nhân biết để thực hiện.

Phạm nhân được khen thưởng bằng hình thức “Tăng số lần được liên lạc với người thân thích” theo quy định thì được liên lạc với người thân thích bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh với người thân thích thêm 1 lần trong 1 tháng và không quá 10 phút.

Trường hợp cấp bách, căn cứ nội dung đơn trình bày của phạm nhân, quản giáo phụ trách đội, tổ có trách nhiệm đề xuất Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét, giải quyết cho phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng hình thức phù hợp, thời lượng không quá 10 phút, bảo đảm yêu cầu quản lý, giám sát.