Sắp có sự thay đổi về bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 10/06/2026 15:52

(PLO)- Bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng gồm 1 bài kiểm tra viết và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm, như hiện nay - dự kiến sẽ được đổi thành 2 bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy vi tính.

Ngày 10-6, Bộ Tư pháp tổ chức họp tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2025 quy định về tập sự hành nghề công chứng (Thông tư 06).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Huy

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, cho biết để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan của kỳ kiểm tra, việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06 - để sửa đổi hình thức kiểm tra - từ hình thức 1 bài kiểm tra viết và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm sang 2 bài đều kiểm tra trắc nghiệm trên máy vi tính - là cần thiết.

Điều này nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ cho việc triển khai hiệu quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 6, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khi tham gia kỳ kiểm tra.

Thực hiện chỉ đạo, Cục Bổ trợ tư pháp đã triển khai việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06. Theo đó, hình thức kiểm tra bao gồm 2 bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính. Bài kiểm tra thứ nhất về pháp luật công chứng, chứng thực và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; bài kiểm tra thứ hai về kỹ năng hành nghề công chứng.

Việc quy định rõ 2 bài kiểm tra là bài kiểm tra trắc nghiệm sẽ bảo đảm tính công khai, minh bạch, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực cho công tác tổ chức, làm bài kiểm tra và chấm điểm kiểm tra, nâng cao hiệu quả cho công tác tổ chức kỳ kiểm tra và việc chuẩn bị của thí sinh.

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu tán thành hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng gồm 2 bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính; đề nghị Tổ soạn thảo tham khảo thêm kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt nhất...

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh việc sửa đổi Thông tư 06 hết sức quan trọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ vào hoạt động tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng, đảm bảo kết quả lựa chọn được người có đủ trình độ, năng lực để bổ nhiệm công chứng viên.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh nếu không thay đổi phương thức tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng thì không đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh hiện nay. Ông Khôi cho rằng cần thiết tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính để thực hiện đúng yêu cầu, khách quan, công bằng...