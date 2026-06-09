2 trình dược viên điều hành đường dây sản xuất thuốc giả bằng bột ngô và phụ gia thực phẩm 09/06/2026 08:40

(PLO)- Nhóm bị cáo lên mạng đặt mua bột ngô, phụ gia thực phẩm, lọ nhựa, tem nhãn giả... sản xuất lượng lớn thuốc giả để kiếm lời bất chính...

Ngày 8-6, TAND TP Hà Nội xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Tuyến (SN 1993, trú ở Tây Mỗ, Hà Nội), Bùi Thị Nhàn (SN 1983, ở Kiến Hưng, Hà Nội), Phùng Văn Tú (SN 1985, ở An Khánh, Hà Nội) và 6 bị cáo khác về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Sau phần xét hỏi, nhận thấy còn một số tình tiết chưa sáng tỏ, không thể làm rõ tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.

Các bị cáo sản xuất thuốc giả từ bột ngô và phụ gia thực phẩm. Ảnh: Minh họa

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn đều được đào tạo về ngành Y dược, làm Trình dược viên. Hai bị cáo quen nhau khi kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng tại chợ thuốc.

Khoảng tháng 2-2022, nhận thấy việc sản xuất thuốc tân dược giả để bán ra thị trường sẽ thu lợi nhuận cao, Tuyến và Nhàn bàn với Lê Văn Đê (SN 1978, ở xã An Khánh, Hà Nội) cùng sản xuất thuốc giả để bán kiếm lời.

Tuyến phụ trách việc mua các nguyên liệu, tá dược. Còn Nhàn phụ trách bán thuốc giả cho khách đặt mua trên mạng xã hội Facebook. Để vận chuyển thuốc giả đến chợ thuốc giao cho khách và thu tiền về. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sẽ chia ba.

Để sản xuất thuốc giả, Tuyến thuê nhà xưởng tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (cũ), TP Hà Nội; tìm mua máy dập viên thuốc, máy trộn, tủ sấy thuốc; mua nguyên liệu… để sản xuất thuốc.

Bị cáo Tuyến lên mạng đặt mua bột ngô, phụ gia thực phẩm, lọ nhựa, tem nhãn giả nhãn hiệu thuốc TETRACYCLIN TW3 và CLOROCID TW3 250mg của Công ty CP Dược phẩm TW3.

Sau đó, thông qua dịch vụ giao hàng chuyển đến xưởng cho Đê nhận. Tuyến, Đê thuê những người quen, họ hàng tham gia sản xuất, đóng gói thuốc giả TETRACYCLIN TW3 và CLOROCID TW3.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2022 đến tháng 10-2022, Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn đã có hành vi thuê người sản xuất, đóng gói bao bì sản phẩm các loại thuốc chữa bệnh giả nhãn hiệu CLOROCID TW3, TETRACYCLIN TW3, NEXIUM, AUGMENTIN, RODOGYL và SABUMOL với số lượng lớn để bán lại kiếm lời.

Ngày 5-10-2022, các bị cáo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thất (cũ) TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Tổng giá trị hàng giả là các sản phẩm thuốc chữa bệnh nêu trên tương đương giá trị các sản phẩm thuốc chữa bệnh tương tự có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam là gần 4 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn hưởng lợi bất chính từ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả với tổng số tiền là 30 triệu đồng/người. Đến nay, Tuyến và Nhàn đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án.