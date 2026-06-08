Truy tố cựu nhân viên ngân hàng về tội cố ý làm lộ bí mật công tác 08/06/2026 16:09

(PLO)- Cựu nhân viên ngân hàng Trần Khánh Huyền đã tin tưởng bị can Nguyễn Đình Chế và cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty...

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án chiếm đoạt tiền của Ngân hàng A bằng thủ đoạn làm Séc giả.

Trong đó, VKS truy tố bị can Nguyễn Đình Chế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Lê Công Tuấn bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; bị can Trần Khánh Huyền (cựu nhân viên Ngân hàng A) bị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Cựu nhân viên ngân hàng bị truy tố tội cố ý làm lộ bí mật công tác. Ảnh: Minh họa

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng thông qua tài khoản của các công ty mở tại ngân hàng.

Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12-2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền đang là nhân viên Ngân hàng A. Theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Do Chế đã giới thiệu khách hàng cho Huyền nên Huyền tin tưởng, cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng A theo đề nghị của Chế.

Dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty. Từ đó, bị can làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên Giám đốc 4 Công ty để đóng dấu giả lên 4 “Giấy đề nghị cung ứng Séc” và 4 tờ Séc giả với mục đích rút tiền từ ngân hàng. Sau đó, bị can chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của ngân hàng.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên Giám đốc của 2 Công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng A để đóng dấu giả lên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi.

Bị can Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả này, chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác rồi Chế chiếm đoạt.

Như vậy, Nguyễn Đình Chế làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của Ngân hàng A. Sau khi chiếm đoạt tiền, Chế đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đối với Lê Công Tuấn, VKS xác định bị can Tuấn không phải nhân viên của 2 công ty mở tài khoản tại Ngân hàng A nhưng lại mạo danh là nhân viên, viết các thông tin trên 2 Giấy giới thiệu và 2 Ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế. Tuấn đã đồng phạm với Chế làm giả 4 tài liệu.

Bị can Trần Khánh Huyền là nhân viên kinh doanh của Ngân hàng A, có nhiệm vụ tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng, bảo mật thông tin cho khách hàng.

Đầu tháng 2-2024 và tháng 5-2024, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ Ngân hàng A, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, gửi thông tin các công ty này cho Chế.

VKS xác định Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của Ngân hàng A, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.