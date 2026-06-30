Tạm dừng phiên tòa vụ sân bay Nha Trang để ông chủ Phúc Sơn thỏa thuận với khách hàng 30/06/2026 11:00

(PLO)- Vụ sân bay Nha Trang, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đề nghị cho thời gian 1, 2 ngày để trao đổi, đàm phán với khách hàng.

Ngày 30-6, Tòa án Quân sự (TAQS) Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Vụ án có hơn 600 bị hại là các khách hàng cá nhân, tổ chức đã mua suất đầu tư tại Dự án Khu trung tâm đô thị thương mại-dịch vụ-Tài chính-Du lịch Nha Trang (thường được gọi là Dự án Khu đô thị sân bay Nha Trang).

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX đã nghe luật sư của các bị hại trình bày quan điểm thay các khách hàng. Theo luật sư, bị cáo Nguyễn Văn Hậu lừa đảo chiếm đoạt nhiều ngàn tỷ của hơn 600 người bị hại mà cấp sơ thẩm chỉ tuyên mức án 11 năm tù đối với bị cáo Hậu là chưa tương xứng. Nhất là với thái độ chấp hành pháp luật của của bị cáo Hậu tại phiên tòa phúc thẩm như vậy, đề nghị tăng hình phạt cho bị cáo để đảm bảo tính răn đe.

Theo luật sư, hành vi của bị cáo Hậu đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho kinh tế địa phương và ảnh hưởng đời sống của rất nhiều gia đình. Các nhà đầu tư do tin tưởng Phúc Sơn đã được địa phương giao hơn 62 ha đất đẹp nhất biển Nha Trang nên đã dồn tiền đầu tư, qua đó Phúc Sơn thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, một số người bị hại trình bày kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh của bị cáo Hậu, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố và xét xử lại vụ án. Các khách hàng cũng cho rằng họ không phải là bị hại mà chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước phản ứng gay gắt của các nhà đầu tư, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn) cố gắng đưa ra những cam kết để thực hiện lời hứa sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án trong vòng 90 ngày.

Ông Hậu nói rằng: “Tôi cần thời gian để sắp xếp nguồn tiền, tôi có anh em bạn bè sẵn sàng hỗ trợ, 3 tháng là đủ để tôi có thể gom tiền để bồi thường, tôi khẳng định 100%”.

Theo lời cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo vô cùng trăn trở về quyền lợi của khách hàng và sẵn sàng "buông hết", không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình để tập trung khắc phục hậu quả, bản thân bị cáo không hưởng lợi một đồng nào…

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng đề xuất một phương án quản trị mới, mong muốn các nhà đầu tư cử ra 5 người đại diện để cùng bị cáo tham gia vào ban quản lý dự án. Hậu đề nghị phía khách hàng cử kế toán có chuyên môn hoặc thuê đơn vị chuyên nghiệp để trực tiếp kiểm soát dòng tiền và làm việc với ngân hàng.

Hậu nói rằng, mình là người "đau đớn nhất" và tha thiết mong khách hàng hãy chia sẻ, đồng hành cùng mình như suốt 7 năm qua thay vì đẩy sự việc vào bế tắc.

Nếu khách hàng không chấp nhận hợp tác, Công ty Phúc Sơn buộc phải tìm kiếm đối tác bên ngoài để chuyển nhượng dự án, và điều này chắc chắn sẽ không mang lại kết quả tối ưu bằng việc để chính bị cáo- người hiểu rõ dự án nhất, trực tiếp xử lý.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trình bày: “Có 688 khách hàng thì có hơn 300 khách hàng kháng cáo. Cho tôi xin 1,2 ngày để tiếp tục trao đổi, đàm phán với khách hàng. Sau thời gian đó tôi xin tuân thủ mọi phán quyết của tòa”.

Trước ý kiến của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, đại diện VKS cho rằng nội dung mà bị cáo đưa ra cần được xem xét.

Xét thấy để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan, sau khi hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tạm ngừng phiên tòa 3 ngày. Phiên tòa phúc thẩm này sẽ được mở lại vào ngày 3-7 tới.