Mời bạn đón xem tuyến bài 'Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác' 26/06/2026 18:51

(PLO)- Suốt nửa thế kỷ qua, TP.HCM đã chuyển mình mạnh mẽ từ một đô thị sau chiến tranh thành đầu tàu kinh tế, năng động và tràn đầy nghĩa tình. Loạt phóng sự “50 năm Thành phố mang tên Bác: Hành trình kiến tạo đô thị văn minh, nghĩa tình” sẽ giúp bạn đọc nhìn lại chặng đường tự hào và tầm nhìn vươn mình vào kỷ nguyên mới của Thành phố.

Trailer: “50 năm﻿ Thành phố mang tên Bác: Hành trình kiến tạo đô thị văn minh, nghĩa tình”

Kể từ ngày chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976), Thành phố đã không ngừng đổi thay diện mạo, nâng cao chất lượng sống và lấy sự thụ hưởng của người dân làm thước đo phát triển. Không chỉ giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế, TP.HCM hôm nay còn gánh vác trọng trách lớn trong đổi mới và hội nhập, đúng như kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một đô thị “đi trước, làm mẫu”, sẵn sàng nhận những việc khó, việc lớn từ Trung ương.

Loạt phóng sự đặc biệt này sẽ chính thức phát sóng trên PLO và các nền tảng số bắt đầu từ ngày mai, mời quý vị và bạn đọc đón xem.