Hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM 25/06/2026 10:40

(PLO)- 100% đại biểu đã thống nhất hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Sáng 25-6, tại Hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã trình bày tờ trình về hiệp thương bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Đại biểu thống nhất hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Kết quả, 100% đại biểu đã thống nhất hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân (SN 1985), quê ở phường Tân Khánh, TP.HCM. Bà có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chúc mừng các nhân sự và các Hội. Ảnh: THANH THÙY

Ngoài bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, hội nghị cũng hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Những cá nhân này gồm ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM; TS Trần Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; bà Trương Tứ Muối, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã hiệp thương công nhận hai tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, làm thành viên của MTTQ Việt Nam TP.HCM, gồm Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.