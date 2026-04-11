Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3 11/04/2026 17:01

Ngày 11-4, trong khuôn khổ chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo. Hội nghị cũng tập trung tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại đây, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với hai nội dung trọng tâm: Chương trình “Đồng hành với ngư dân” và Chương trình “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Định

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận và các doanh nghiệp hướng về biển, đảo.

Ông nhấn mạnh việc ký kết này là bước khởi đầu quan trọng. Thời gian tới, TP sẽ tiếp tục mở rộng phối hợp với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác trao tặng các công trình, phần việc hỗ trợ đời sống, phục vụ sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: Đức Định

Chương trình phối hợp nhằm thiết lập cơ chế chặt chẽ, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về biển và tổ chức các hoạt động chăm lo cho ngư dân. Qua đó, các đơn vị góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định đơn vị sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân TP.HCM xây dựng vùng biển an toàn, phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà lưu niệm cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: Đức Định

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng các công trình thiết thực hỗ trợ đời sống chiến sĩ, tiêu biểu là mô hình “Vườn rau công nghệ cao” cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt. Đây là dấu ấn quan trọng trong chuyến công tác năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động phối hợp trong giai đoạn mới.