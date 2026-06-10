Công an TP.HCM tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất 10/06/2026 15:24

(PLO)- Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết để ổn định cuộc sống sau khi trở về.

Ngày 9-6, Tổ công tác của Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất thứ ba kể từ đầu năm 2026. Phần lớn các trường hợp bị trục xuất do vi phạm các quy định về cư trú và nhập cư của Hoa Kỳ.

Công an TP.HCM thực hiện các thủ tục tiếp nhận, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận, Tổ công tác đã phối hợp công an địa phương liên hệ với thân nhân của các công dân, thực hiện các thủ tục bảo lãnh theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo lực lượng chức năng, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác hỗ trợ người bị trục xuất tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về nước. Nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước nên hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với thân nhân hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tuổi cao, không còn nơi ở ổn định.

Công tác tiếp nhận công dân bị trục xuất được thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự và quyền lợi hợp pháp của công dân. Ảnh: CA

Đối với những trường hợp không có người bảo lãnh hoặc không có nơi cư trú rõ ràng, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời, bảo đảm các điều kiện cần thiết trong thời gian đầu trở về địa phương.

Thông qua công tác tiếp nhận công dân bị trục xuất, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi học tập, lao động và cư trú ở nước ngoài cần chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, không sử dụng giấy tờ giả và không tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Theo Công an TP.HCM, việc tuân thủ pháp luật không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân mỗi công dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh, trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.