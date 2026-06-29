Bắt giữ thanh niên giật dây chuyền vàng trên phố 29/06/2026 10:24

(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.

Chiều 29-6, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Phương (27 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt thanh niên giật dây chuyền vàng của phụ nữ rồi nhờ mẹ mang đi bán để trả nợ.

Theo điều tra ban đầu, hơn 14 giờ ngày 27-6, bà ĐTT (58 tuổi, ngụ TP.HCM) được một người quen chở bằng xe máy lưu thông trên đường số 17, hướng từ đường Hoàng Diệu 2 về đường Chương Dương. Tại đây, một nam thanh niên mặc áo đen, chạy xe máy áp sát rồi giật sợi dây chuyền vàng 18K trị giá hơn 10 triệu đồng rồi tăng ga tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét và mời Nguyễn Hoàng Phương về làm việc.

Nam thanh niên ra tay cướp giật dây chuyền của người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, Phương thừa nhận là người thực hiện vụ cướp giật. Theo lời khai, sau khi gây án, Phương mang sợi dây chuyền về đưa cho mẹ là bà NTT bán tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Đông Hòa với giá 7,2 triệu đồng.

Bà T sau đó giao toàn bộ số tiền cho Phương. Nam thanh niên đưa cho mẹ 2 triệu đồng, dùng số tiền còn lại để trả nợ.

Quá trình mở rộng điều tra, công an cũng mời những người có liên quan đến làm việc, đồng thời thu giữ chiếc xe máy gây án, nón bảo hiểm cùng một số vật chứng khác. Tang vật là sợi dây chuyền vàng đã được thu hồi.

Bước đầu, Phương khai nhận có một tiền án về tội cướp giật tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9-2025.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.