Công an TP.HCM tìm chủ xe máy liên quan vụ cho vay lãi nặng 25/06/2026 18:53

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe máy Honda Wave S biển số 60B5-224.95 liên hệ cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được phát hiện ngày 22-5-2021 tại phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo điều tra, từ tháng 1 đến cuối tháng 5-2021, Huỳnh Thanh Tuấn, Đỗ Văn Anh và Nguyễn Minh Quí bị xác định đã tìm người có nhu cầu vay tiền tại nhiều địa bàn ở TP.HCM để thực hiện hoạt động cho vay.

Phương tiện các nghi can cho vay nặng lãi sử dụng trong quá trình đi tìm người vay tiền. Ảnh: CA

Ngày 22-5-2021, Huỳnh Thanh Tuấn điều khiển xe máy Honda Wave S biển số 60B5-224.95 chở Đỗ Văn Anh lưu thông trên đường Bạch Đằng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định người đứng tên đăng ký xe là bà Phạm Thị Cảnh (ngụ tỉnh Đồng Nai cũ). Tuy nhiên, bà Cảnh khai đã mua xe từ năm 2012 và bán lại cho một người tên Xuân vào năm 2016, hiện không còn thông tin liên lạc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc có thông tin liên quan đến xe Honda Wave S biển số 60B5-224.95, số khung RLHJC5210CY188748, số máy JC52E4266446 liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Tuấn, số điện thoại 0769.221.985 để làm việc.