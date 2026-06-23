Cảnh báo lá 'thong' chứa chất ma túy có nguy cơ thẩm lậu qua biên giới 23/06/2026 15:11

(PLO)- Việc sử dụng kéo dài hoặc lạm dụng lá Kratom có thể nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ngày 23-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết tổ công tác phòng, chống ma túy của đơn vị thường trực tại tỉnh Attapeu (Lào) vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn triệt phá hai vụ mua bán, tàng trữ trái phép lá Kratom, bắt giữ bốn người liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 42,5 kg lá Kratom khô và 653 chai nước được nấu từ loại lá này, thường được gọi là “nậm thoong”.

Một nghi phạm trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép lá Kratom bị cơ quan chức năng Lào bắt giữ.

Theo cơ quan công an, Kratom (tên khoa học Mitragyna speciosa), thuộc họ cà phê, mọc phổ biến tại một số quốc gia Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Indonesia và Myanmar. Tại Lào, lá Kratom được gọi là “thoong”, còn nước nấu từ lá được gọi là “nậm thoong”.

Điều đáng lo ngại là loại lá này đang bị một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng dưới nhiều hình thức như nấu nước uống, nhai trực tiếp, nghiền thành bột hoặc sấy khô để hút.

Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng nấu nước lá Kratom tại một số khu vực biên giới miền Trung. Các sản phẩm thường được ngụy trang dưới dạng nước thảo mộc đóng chai nên rất khó nhận biết.

Cận cảnh là "thong".

Với hệ thống giao thông kết nối thuận lợi từ Attapeu về các tỉnh miền Trung, lực lượng chức năng nhận định lá Kratom và nước “nậm thoong” có nguy cơ được vận chuyển qua biên giới, đưa vào sâu trong nội địa.

Theo y văn, lá Kratom chứa hai hoạt chất chính là mitragynine và 7-hydroxymitragynine có khả năng tác động lên các thụ thể opioid trong hệ thần kinh trung ương. Việc sử dụng kéo dài hoặc lạm dụng có thể dẫn đến lệ thuộc, gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Từ thực tế trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng lá Kratom và nước “nậm thoong”; đồng thời không nhận vận chuyển hộ các loại trà, sản phẩm thảo mộc không rõ nguồn gốc từ khu vực biên giới hoặc trên các tuyến xe qua lại giữa Việt Nam và Lào.

Tại Lào, Kratom được xếp vào nhóm thực vật chứa chất ma túy. Dù nước này đã cấm trồng, mua bán, tàng trữ, chế biến và cung ứng Kratom, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên phát hiện các vụ vận chuyển, mua bán trái phép, đặc biệt trên mạng xã hội.

Riêng tại Attapeu - địa phương có các tuyến giao thông kết nối với miền Trung Việt Nam - vẫn xuất hiện tình trạng lén lút trồng, thu mua và vận chuyển trái phép lá Kratom, tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu vào nội địa nếu không được kiểm soát chặt chẽ.