Nam nhân viên công ty giao hàng nhảy cầu ở Đồng Nai 22/06/2026 16:44

(PLO)- Khi đến giữa cầu Hóa An, nam nhân viên trẻ tuổi của công ty giao hàng nhanh đã để lại xe và giấy tờ tuỳ thân rồi nhảy xuống sông Đồng Nai mất tích.

Chiều 22-6, lực lược chức năng phường Biên Hòa phối hợp với lực lượng chức năng TP Đồng Nai tìm kiếm nam thanh niên là nhân viên giao hàng nhanh nhảy xuống sông Đồng Nai mất tích.

Nam nhân viên bỏ lại xe cùng thùng hàng trên cầu rồi nhảy sông tự vẫn. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày một số người đi đường thấy nam nhiên viên của công ty giao hàng nhanh đi xe máy trên cầu Hóa An theo từ hướng phường Biên Hòa về phường Trấn Biên.

Khi đến giữa cầu thì nam nhân viên giao hàng dừng lại rồi để lại giấy tờ tuỳ thân cùng xe máy rồi nhảy xuống sông Đồng Nai mất tích. Trên giấy tờ tuỳ thân cơ quan chức năng thu thập tại hiện trường nam nhân viên tên BLHP (24 tuổi, thường trú tại phường Trấn Biên).

Người phụ nữ (áo đỏ) được cho là mẹ của nạn nhân òa khóc gọi tên con. Ảnh: VŨ HỘI.

Khoảng 1 giờ sau khi nhận được thông tin, một phụ nữ được cho là mẹ của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường òa khóc gọi tên con.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân dưới sông Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới sông Đồng Nai và điều tra làm rõ nguyên nhân.