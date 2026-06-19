Thủ đoạn giăng bẫy người già của các công ty mua bán kỳ nghỉ 19/06/2026 10:57

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá 11 công ty núp bóng doanh nghiệp du lịch, khởi tố gần 200 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán hợp đồng kỳ nghỉ.

Ngày 19-6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.

Chiêu thức tinh vi chiếm đoạt hơn 612 tỉ đồng

Tại họp báo, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết thực hiện chỉ đạo của cấp trên về thực hiện cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, làm sạch địa bàn, Thiếu tướng Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ (PC01, PC02, PC03) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Công an TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về vụ án. Ảnh: H.TÂM

Đại tá Trần Tiến Đạt thông tin qua công tác rà soát địa bàn và đơn tố giác của người dân, từ ngày 10-6-2026, Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra 11 doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả xác định đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.

Các công ty này thuê văn phòng, chung cư cao cấp làm vỏ bọc khang trang, xây dựng bộ máy nhân sự từ telesale, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

Nhóm này nhắm vào người từ 50 tuổi trở lên, tổ chức hội thảo tặng quà như quạt, nồi cơm điện hoặc clip ngắn quảng cáo tặng kỳ nghỉ để kích thích thị hiếu.

Khách hàng đồng ý sẽ được ký hợp đồng mua "Thẻ du lịch" với giá từ 30 triệu đến 420 triệu đồng. Các sale cam kết sau ba tháng sang nhượng sẽ lời gấp đôi, mỗi năm được hưởng lợi nhuận 8-10% trên tổng số tiền bỏ ra. Khi nạn nhân muốn sang nhượng, các công ty lại vẽ ra các loại phí như phí chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ, phí thế chân... để tiếp tục thu tiền.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng PC02 thông tin về vụ án. Ảnh: N.TÂN

Nhiều nạn nhân chỉ nhận được phiếu thu tiền, hẹn 15-30 ngày sau mới giao hợp đồng nhưng thực tế không nhận được gì.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam gần 200 bị can (gồm ban giám đốc và nhân viên).

Cơ quan điều tra đã thu giữ 5.563 hợp đồng, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 612 tỉ đồng. Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều nhất là 8,5 tỉ đồng (với 42 hợp đồng), người ít nhất là 30 triệu đồng.

Công an khởi tố, bắt nhiều người liên quan. Ảnh: CA

Trăn trở khi nhiều sinh viên vừa ra trường bị bắt giam

Chia sẻ về lực lượng giúp sức cho các đường dây này, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP.HCM, bày tỏ sự xót xa khi triệt phá vụ án.

Công an ập vào các địa điểm công ty, phát hiện nhiều người đang thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán kỳ nghỉ. Ảnh: CA

Theo Đại tá Lăng, chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6 triệu đến 8 triệu đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, các em đã trực tiếp tham gia và giúp sức đắc lực cho các đường dây lừa đảo này.

Cụ thể, các em được bố trí làm quản lý, nhân viên bộ phận telesale, hàng ngày làm nhiệm vụ gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.

"Nhìn lại toàn bộ sự việc này, cá nhân tôi và các cán bộ chiến sĩ cảm thấy rất trăn trở và đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều người còn quá trẻ. Các em đa phần là những sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20, tương lai còn rất dài phía trước" - Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng PC03 chia sẻ

Đại tá Ngô Thuận Lăng chia sẻ thông tin về vụ án. Ảnh: N.TÂN

Qua đó, Cơ quan điều tra đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần quan tâm sát sao hơn nữa trong định hướng nghề nghiệp cho con em. Khi đi xin việc, người trẻ cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của công ty để tránh bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CA

Kêu gọi nạn nhân khẩn trương trình báo công an

Trước thực trạng các bẫy lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch bùng phát, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM, đưa ra những khuyến cáo và chỉ rõ những dấu hiệu nhận diện để người dân phòng tránh.

Các thủ đoạn lôi kéo khách hàng của những công ty mua bán kỳ nghỉ. Ảnh: CA

"Qua những vụ án trên, các nhóm lừa đảo thường nhắm tới người lớn tuổi, dẫn dụ quà tặng, các voucher du lịch, gói kỳ nghỉ “miễn phí”, cam kết sinh lời bất thường cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Tôi kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, cộng đồng khu dân cư" - Đại tá Nguyễn Văn Minh khuyến cáo.

Trưởng phòng PC01 đề nghị những ai đã và đang là nạn nhân của các công ty lừa đảo này hãy nhanh chóng đến Cơ quan Công an gần nhất để trình báo sự việc, cung cấp thông tin.

Sự hợp tác của quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng giúp lực lượng chức năng điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng.