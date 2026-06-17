Đồng Nai: Giông lốc làm đổ cây điều, một người tử vong 17/06/2026 17:28

(PLO)- Trong lúc mưa giông, gió lốc xoáy khiến một cây lớn đổ đè vào người đàn ông làm nạn nhân tử vong.

Ngày 17-6, lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa (thành phố Đồng Nai) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị cây đổ đè tử vong trong cơn mưa, giông lốc.

Trước đó, tối 16-6, trên địa bàn xã Phú Nghĩa xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh khiến một số vườn điều bị gãy, đổ.

Lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: CTV

Vào thời điểm này, ông Điểu Brong (66 tuổi, ở thôn 3) đang trú mưa tại chòi bạt dựng cạnh nhà. Bất ngờ, một cây điều lớn đổ, đè sập trúng người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa đã huy động lực lượng đến cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa giông.

Chính quyền địa phương cũng tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát và hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.