Người đàn ông tử vong bất thường trong xưởng in ở TP.HCM 16/06/2026 20:56

(PLO)- Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trong khu vực nhà tắm tại một xưởng in ở phường Phú Thạnh, TP.HCM.

Tối 16-6, Công an phường Phú Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của ông TTK (48 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào cuối giờ chiều cùng ngày, những người làm việc tại một xưởng in trên đường Bình Long, phường Phú Thạnh, bất ngờ phát hiện ông K nằm bất động trong khu vực nhà tắm.

Khi đến kiểm tra, mọi người xác định ông K đã tử vong nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: H.TÂM

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thạnh đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đến gần 20 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.