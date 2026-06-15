Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 2 người chết trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo 15/06/2026 18:23

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không tập trung quan sát đường dẫn đến va chạm với ô tô 5 chỗ đang lưu thông cùng chiều phía trước khiến hai người chết.

Chiều 15-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vẹn (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan công an tống đạt các lệnh tố tụng với tài xế Vẹn. Ảnh: TQ

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 14-3, Vẹn lái ô tô tải lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hướng TP.HCM đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến địa phận thôn 3, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa, Vẹn quan sát thấy phía trước cùng chiều có một ô tô năm chỗ màu trắng gặp sự cố đang di chuyển chậm cách khoảng hơn 100 m.

Cho rằng xe phía trước đang di chuyển bình thường nên Vẹn tiếp tục cho xe chạy với tốc độ 74-81 km/giờ.

Trong lúc lái xe, Vẹn cúi xuống khu vực ghế phụ để lấy nước uống, không tập trung quan sát đường dẫn đến va chạm với ô tô năm chỗ đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn làm hai người trên ô tô con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.