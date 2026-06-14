CAO ĐIỂM 45 NGÀY ĐÊM "LÀM SẠCH VÀ CHUYỂN HÓA" ĐỊA BÀN TP.HCM Công an TP.HCM quyết tâm với mục tiêu thành phố không ma túy 14/06/2026 06:30

(PLO)- Công an TP.HCM đang triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn với quyết tâm không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác có điều kiện hoạt động, hình thành “điểm nóng” gây bức xúc trong Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ trăn trở trước một số tồn tại “rất thực tiễn, rất xã hội” tại TP.HCM và yêu cầu thành phố phải xác định giải pháp khả thi, quyết tâm xây dựng TP.HCM văn minh, không ma túy.

Công an TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn. Ảnh: CA

Tổng rà soát toàn diện, làm rõ “bức tranh” tội phạm

Đây không chỉ là yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho Nhân dân, tạo nền tảng phát triển bền vững cho TP.HCM trong giai đoạn mới.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, Công an TP.HCM đã khẩn trương tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ TP ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Công an TP.HCM tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc các cấp nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất, thể hiện tinh thần “không khoan nhượng”, “không có vùng cấm”, “không để tội phạm ma túy có đất sống”.

Đến nay, cấp ủy, chính quyền cấp xã trên toàn địa bàn TP.HCM đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

Công an TP.HCM phát hiện, xử lý hàng trăm người liên quan đến ma túy trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm. Ảnh: CA

Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được huy động đồng bộ với tinh thần quyết liệt, xuyên suốt; xác định công tác phòng, chống ma túy không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Theo Công an TP.HCM, năm 2026 được xác định là năm bản lề, tạo nền móng để thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Trên tinh thần đó, Công an TP tập trung tổng rà soát, dựng lại toàn diện “bức tranh” tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên toàn địa bàn; làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Công an các xã phường trên địa bàn TP.HCM thực hiện kiểm tra lưu trú, kiểm tra ma túy với người thuê trọ bất kể ngày đêm. Ảnh: CA

Cùng với đó là đánh giá thực chất nguồn cung, nguồn cầu ma túy; rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các điều kiện phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh căn cơ, bền vững.

Công an TP.HCM xác định việc “làm sạch địa bàn” không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, đời sống Nhân dân.

Quan điểm xuyên suốt được Công an TP đặt ra là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu, các mắt xích trung gian cũng như các điều kiện phát sinh tội phạm.

Với tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, từ ngày 15-5 đến 30-6-2026, Công an TP.HCM triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”.

Bên cạnh tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM cũng tập trung điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường. Ảnh: CA

Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các “điểm nóng” gây bức xúc trong Nhân dân.

“Đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng phải triển khai cao điểm với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”; thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”.

Trong đợt cao điểm, công an các xã phường trên địa bàn TP.HCM cũng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS an ninh trật tự. Ảnh: N.TÂN

Cùng với đó là gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn; yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng.

Lực lượng công an được yêu cầu chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh, xử lý triệt để.

Song song với công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng chống tội phạm.

Việc triển khai cao điểm cũng được gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn lực lượng.

Qua đó phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ cương và ý chí “vì Nhân dân phục vụ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Theo Công an TP.HCM, mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm là làm sạch địa bàn, kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh, hiện đại; không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, lộng hành, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.