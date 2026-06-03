Công an TP.HCM phối hợp Đồng Nai bắt nghi can trộm điện thoại đang trên đường tẩu thoát 03/06/2026 09:34

(PLO)- Công an phường Gò Vấp, TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chặn bắt thành công Phùng Văn Điệp sau khi người này trộm điện thoại và đang trốn trên xe khách ra Bắc.

Ngày 3-6, Công an phường Gò Vấp đang lập hồ sơ, xử lý với Phùng Văn Điệp (35 tuổi, thường trú tại xã Vật Lại, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM tiếp nhận tin báo của anh CVNB và anh LPT về việc bị lấy trộm điện thoại di động. Sự việc xảy ra khi hai anh đang nghỉ ngơi tại quán internet TP Gaming trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Gò Vấp đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh và truy xét. Qua rà soát, thu thập tài liệu, lực lượng công an xác định người nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Điệp.

Công an phường Gò Vấp đã nhanh chóng phối hợp, bắt nghi phạm trộm điện thoại. Ảnh: CA

Tiếp tục truy xét, Công an phường Gò Vấp xác định Điệp đã rời khỏi địa bàn TP.HCM. Người này di chuyển bằng xe khách theo hướng ra phía Bắc nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, Công an phường Gò Vấp đã nhanh chóng trao đổi, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để tổ chức đón lõng, kiểm tra phương tiện nghi vấn.

Do có sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, lực lượng chức năng đã phát hiện Điệp đang có mặt trên xe khách biển số 29F-030xx. Các chiến sĩ đã tiến hành khống chế, đưa người này về trụ sở công an để làm việc.

Qua đấu tranh, Điệp đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng đã thu hồi tang vật vụ việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý.