Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi kỷ lục 11/06/2026 07:57

(PLO)- Sáng nay (11-6), thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với bài thi môn Ngữ Văn. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay.

TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước với gần 143.000 em. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Sáng nay (11-6), đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, động viên thí sinh, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (phường Chợ Quán).

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: THUẬN VĂN

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo sở ATTP TP, Công An TP; lãnh đạo UBND phường Chợ Quán...

Thí sinh tự tin trước khi bước vào bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: THUẬN VĂN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có gần 143.000 thí sinh tham dự. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận) có gần 600 thí sinh dự thi, đến từ các trường THPT trên địa bàn.

Từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại điểm thi. Nhiều thầy cô các trường đã đến đây điểm danh, động viên các em trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Nhiều thí sinh có mặt rất sớm tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Với tâm lý khá thoải mái, em Trần Thị Ngọc Uyên, học sinh Trường THPT Việt Âu dự đoán đề sẽ xoay quanh vấn đề phát triển, hội nhập của đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc.

Trong kỳ thi này, ngoài các môn bắt buộc, nữ sinh lựa chọn thi Vật lý và Hóa học. Thay vì dàn trải ở các kỳ thi đánh giá năng lực, Uyên quyết định dồn toàn bộ sức lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM bằng tổ hợp Toán - Lý - Hóa. Được biết, ngành học này năm ngoái có điểm chuẩn khá cao, dao động khoảng 26 - 27 điểm.

Ngọc Uyên (thứ 2 từ phải sang) cùng với các bạn của mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chia sẻ về bí quyết làm bài, Uyên cho biết: “Khi vào phòng thi, em sẽ đọc lướt qua toàn bộ đề một lần để nắm tổng thể, sau đó ưu tiên làm chắc chắn các câu hỏi dễ trước. Thời gian còn lại, em mới quay lại tập trung suy nghĩ và giải các câu hỏi mang tính 'xoắn não' hơn”. Để căn chỉnh thời gian làm bài vừa nhanh vừa chính xác, trước đó Uyên đã tập trung luyện giải rất nhiều đề thi thử.

Em Dương Lê Hồng Ni, học sinh Trường THPT Võ Trường Toản bước vào phòng thi với tâm lý khá thoải mái. Nữ sinh cho biết, đối với môn Ngữ văn, em tập trung ôn tập vào các chủ đề mang tính thời sự, gắn liền với trách nhiệm của tuổi trẻ và vận hội đất nước. Tuy nhiên, Ngữ văn chỉ là môn thi điều kiện đối với Ni, bởi mục tiêu lớn nhất của em là dùng tổ hợp Toán - Hóa - Sinh để xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Để chuẩn bị cho ba môn thi mang tính quyết định này, Hồng Ni đã xây dựng một thời khóa biểu ôn tập rất khoa học. Nữ sinh chia sẻ: “Em chọn cách học đều cả ba môn cùng lúc vì nếu bỏ bẵng môn nào là rất dễ quên kiến thức. Em chia đều thời gian trong ngày, buổi sáng học Toán, buổi trưa học Hóa và buổi tối học Sinh. Việc học lý thuyết luôn đi đôi với làm bài tập song song để nhớ lâu hơn”.

Trước đó, dù từng tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 và đạt kết quả tốt, Ni vẫn quyết định dừng thi đợt 2 để dồn toàn lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, do ngôi trường mơ ước của em không áp dụng phương thức xét tuyển này.

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Sáng 11-6, thí sinh thi với môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong 120 phút.

Bộ GD&ĐT cho biết đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ bám sát năng lực, kiến thức theo chương trình phổ thông, có sự cân bằng về độ khó giữa các môn.

Phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao được Bộ GD&ĐT lẫn các địa phương đặc biệt chú ý. Hàng loạt tỉnh, thành như TP.HCM, Phú Thọ, Đồng Nai, Đăk Lăk đã trang bị máy quét an ninh cầm tay để phát hiện điện thoại, thiết bị điện tử ngay từ vòng ngoài.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cùng với các địa phương cũng đã tổ chức tập huấn, lưu ý với các thầy cô về một số thiết bị gian lận tinh vi, siêu nhỏ.

Chiều nay, thí sinh thi môn Toán trong 90 phút với hình thức trắc nghiệm.

Ngày mai, các em thi hai môn tự chọn trong các môn: Ngoại ngữ, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp được công bố ngày 1-7.