Thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT 2026 nếu vi phạm những lỗi này 10/06/2026 09:43

(PLO)- Một trong những lỗi phổ biến mà thí sinh thường gặp phải ở các kỳ thi tốt nghiệp THPT là mang các thiết bị thông minh vào phòng thi, lỗi này sẽ bị đình chỉ dù chưa sử dụng.

Ngày mai, 11-6, hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi.

Kết quả thi không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ quan trọng trong tuyển sinh ĐH, CĐ. Chính vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các quy định của quy chế thi để tránh những vi phạm đáng tiếc có thể dẫn đến bị đình chỉ thi, mất quyền dự thi các môn còn lại.

Mang thiết bị thông minh sẽ bị đình chỉ dù chưa sử dụng

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, một trong những lỗi phổ biến nhất dẫn đến đình chỉ thi là mang vật dụng trái phép vào phòng thi hoặc phòng chờ.

Quy chế quy định thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu mang vật dụng trái phép vào phòng thi hoặc phòng chờ. Theo đó, các vật dụng bị cấm gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, chất gây cháy, tài liệu liên quan đến nội dung thi và các thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài.

Cùng đó, các thiết bị như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, tai nghe không dây, máy ghi âm, ghi hình, camera siêu nhỏ hoặc các thiết bị điện tử có khả năng lưu trữ, truyền nhận thông tin đều không được phép mang vào khu vực thi. Chỉ cần bị phát hiện mang những vật dụng này vào phòng thi hoặc phòng chờ, thí sinh có thể bị đình chỉ thi, kể cả chưa sử dụng.

Đây cũng là lỗi vi phạm được ngành giáo dục liên tục cảnh báo trong nhiều năm qua. Ngoài việc bị đình chỉ thi, các trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM. Ảnh: P.ANH

Tiếp tục vi phạm ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo sẽ bị đình chỉ thi

Không phải mọi vi phạm đều dẫn đến đình chỉ ngay từ đầu. Theo quy chế, thí sinh nhìn bài hoặc trao đổi bài lần đầu có thể bị khiển trách. Nếu tiếp tục vi phạm, như trao đổi bài làm, giấy nháp, chép bài của người khác hoặc để người khác chép bài của mình, thí sinh sẽ bị cảnh cáo.

Đáng chú ý, nếu đã bị cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong cùng buổi thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo thì thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.

Đây là quy định nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi và ngăn chặn các hành vi gian lận có tổ chức trong phòng thi.

Gây rối, đe dọa người làm nhiệm vụ cũng bị đình chỉ

Bên cạnh các hành vi gian lận học tập, quy chế cũng quy định đình chỉ thi đối với thí sinh có hành vi gây gổ, đe dọa người làm nhiệm vụ tại điểm thi hoặc đe dọa thí sinh khác.

Ngoài ra, những trường hợp không chấp hành hướng dẫn của giám sát phòng thi hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi cũng có thể bị áp dụng hình thức đình chỉ.

Một lỗi khác ít gặp nhưng vẫn được quy định rõ là viết, vẽ lên giấy làm bài những nội dung không liên quan đến bài thi. Hành vi này cũng thuộc nhóm vi phạm có thể bị đình chỉ thi.