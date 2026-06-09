Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh được mang gì vào phòng thi? 09/06/2026 10:01

(PLO)- Mang vật dụng trái phép vào phòng thi hoặc phòng chờ có thể bị kỷ luật đình chỉ thi theo quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Từ ngày mai, 10-6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất trong nhiều năm qua và cũng là kỳ thi đầu tiên sau cả nước triển khai mô hình chính quyền hai cấp và tổ chức lại đơn vị hành chính. Việc này khiến công tác tổ chức thi được yêu cầu chặt chẽ hơn, đồng thời thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý để tránh những sai sót đáng tiếc.

Một trong những nội dung được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm là những giấy tờ, vật dụng nào được phép mang vào phòng thi và những vật dụng nào bị cấm.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành của Bộ GD&ĐT, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân hoặc hộ chiếu cùng giấy báo dự thi để đối chiếu thông tin. Trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo ngay cho trưởng điểm thi để được xem xét, xử lý theo quy định.

Ở mỗi buổi thi, khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy báo dự thi nếu giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi yêu cầu.

Về vật dụng phục vụ làm bài, thí sinh được mang vào phòng thi các loại dụng cụ học tập thông thường gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay.

Lưu ý, máy tính được phép sử dụng phải là loại không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, bút chì và tẩy chì là những vật dụng cần thiết vì thí sinh phải tô số báo danh, mã đề thi và các ô trả lời trên phiếu trả lời trắc nghiệm bằng bút chì đen. Khi cần thay đổi đáp án, thí sinh phải tẩy sạch ô cũ trước khi tô đáp án mới.

Lịch chi tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh danh mục vật dụng được phép mang vào phòng thi, quy chế cũng quy định rõ những vật dụng không được mang vào phòng thi.

Theo đó, thí sinh không được mang vào phòng thi hoặc phòng chờ giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, các loại vũ khí, chất gây nổ, chất gây cháy.

Đặc biệt, các loại tài liệu phục vụ học tập và thiết bị có khả năng thu, phát, truyền tải thông tin đều bị cấm tuyệt đối. Quy định này bao gồm các thiết bị thu phát sóng, thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ vật dụng nào có chứa thông tin có thể được sử dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Do đó, điện thoại di động, đồng hồ thông minh, tai nghe, thiết bị ghi âm, máy ảnh mini hoặc các thiết bị điện tử có chức năng lưu trữ, truyền nhận thông tin đều không được phép mang vào phòng thi.

Thí sinh cần lưu ý việc mang vật dụng trái phép vào phòng thi hoặc phòng chờ có thể dẫn đến hình thức kỷ luật đình chỉ thi theo quy định của quy chế. Khi bị đình chỉ, thí sinh sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các môn còn lại.

Để tránh những sai sót đáng tiếc, Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh nên kiểm tra kỹ giấy tờ và vật dụng cần thiết từ tối hôm trước, chỉ mang theo những đồ dùng thực sự phục vụ cho việc làm bài.

Thí sinh nên mang theo nhiều hơn một cây bút viết, chuẩn bị sẵn bút chì, tẩy chì còn sử dụng tốt và kiểm tra tình trạng hoạt động của máy tính cầm tay trước ngày thi. Việc chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định sẽ giúp thí sinh tránh tâm lý căng thẳng, tập trung tốt hơn cho bài làm và hạn chế những vi phạm quy chế không đáng có.

Tại các điểm thi, hội đồng thi cũng bố trí khu vực bảo quản vật dụng cá nhân, tài liệu và những đồ dùng không được phép mang vào phòng thi. Khu vực này phải đặt cách phòng thi tối thiểu 25 m theo quy định.