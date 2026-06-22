TP.HCM công bố 11 thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất 22/06/2026 15:45

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố danh sách 11 thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất TP. Thủ khoa là em Nguyễn Đăng Phúc, đạt 28,75 điểm.

Điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp tại TP.HCM đã được Sở GD&ĐT công bố vào ngày 19-6.

Dưới đây là danh sách 11 thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất trong hơn 151.000 em đăng ký dự thi.

STT

Họ tên

Trường

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Điểm ưu tiên

Tổng điểm thưởng

1

Nguyễn Lê Thu Trúc

THCS Nguyễn Văn Tố

8,75

9,75

8,75

2,5

29,75

2

Chung Diệu Anh

THCS Mỹ Thạnh

8,5

9,75

8

3,5

29,75

3

Lê Nguyễn Anh Thư

THCS Lý Phong

8

9,75

8,25

3,5

29,5

4

Phương Gia Khải

THCS Vân Đồn

8,5

9,75

8,75

2

29

5

Vương Hoàng Yến

THCS Nguyễn Trãi

9

9,5

9,25

1

28,75

6

Nguyễn Minh Luân

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

8,5

9,75

9,5

1

28,75

7

Đỗ Huỳnh Nguyên Bình

THPT Nam Sài Gòn

8

10

8,75

2

28,75

8

Trịnh Gia Kiệt

THCS Nguyễn Du

8,75

9,5

9,5

1

28,75

9

Nguyễn Đăng Phúc

TH và THCS Hồng Ngọc

8,75

10

10

0

28,75

10

Lê Trương Phú Hưng

THCS Nguyễn Hữu Thọ

8,25

10

8

2,5

28,75

11

Lê Phạm Minh Huy

THCS Tân Phú Trung

8,75

10

9,5

0,5

28,75



Thủ khoa kỳ thi lớp 10 đại trà, không bao gồm điểm ưu tiên là em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc. Em đạt 2 điểm tuyệt đối môn Toán và Tiếng Anh, môn Văn em đạt 8,75 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: TT

Các thí sinh còn lại là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố, THCS Mỹ Thạnh, THCS Lý Phong, THCS Vân Đồn, THCS Nguyễn Trãi, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Nam Sài Gòn, THCS Nguyễn Du, THCS Nguyễn Hữu Thọ và THCS Tân Phú Trung.

Điểm chuẩn lớp 10 thường tại TP,HCM sẽ được công bố trễ hơn so với các địa phương khác. Cụ thể, Sở GD&ĐT sẽ "chạy" dữ liệu điểm chuẩn hệ đại trà sau khi học sinh đã xác nhận nhập học lớp 10 chuyên, tích hợp

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trước khi TP.HCM sáp nhập, việc xét tuyển vào lớp 10 đại trà ở một số khu vực được thực hiện tuần tự xét hết nguyện vọng 1, rồi đến nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3.

Sau sáp nhập, Ban Chỉ đạo thi đã thống nhất chuyển sang phương án xét đồng thời cả 3 nguyện vọng cùng lúc và công bố kết quả chung.

“Việc Sở GD&ĐT chậm công bố điểm chuẩn lớp 10 thường không phải vì xử lý không kịp, mà vì Sở đang nỗ lực giảm tối đa tỷ lệ ảo, tránh tình trạng thí sinh trường chuyên trúng tuyển đồng thời ở trường thường, làm mất cơ hội của các học sinh khác” - ông Phong nói.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ; thí sinh thi chuyên/tích hợp sẽ làm bài thi tương ứng.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy, có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027, các trường THPT trên địa bàn TP tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường, tương ứng với hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.