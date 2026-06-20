Sinh viên ngành Y học cổ truyền tại TP.HCM giành huy chương Vàng tại Trung Quốc 20/06/2026 09:52

(PLO)- Cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 có sự tham gia của 10 trường đại học đào tạo y dược đến từ Việt Nam và khu vực Quảng Tây.

Vượt qua hơn 10 trường đại học đến từ Việt Nam và khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), sinh viên ngành Y học cổ truyền Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa giành huy chương vàng tại Cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026.

Cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ chương trình giao lưu học thuật diễn ra trong những ngày vừa qua. Với chủ đề “Di sản song ngữ, đồng hành trong thế giới Y học cổ truyền”, cuộc thi được tổ chức tại Trường Đại học Trung Y Dược Quảng Tây, Trung Quốc và có sự tham gia của hơn 10 trường đại học đào tạo y dược đến từ Việt Nam và khu vực Quảng Tây.

Cuộc thi được thiết kế theo hướng đánh giá tổng hợp năng lực người học. Các thí sinh trải qua nhiều nội dung, từ kiểm tra kiến thức lý luận Y học cổ truyền bằng tiếng Trung, thực hành kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt đến thực hiện video giới thiệu, thuyết trình và trả lời câu hỏi từ ban tổ chức.

Kết quả, đoàn sinh viên ngành Y học cổ truyền thuộc khoa Y của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã giành huy chương vàng chung cuộc. Bên cạnh giải thưởng tập thể, sinh viên trường còn đạt các giải cá nhân đáng chú ý, như sinh viên Nguyễn Thiện An (lớp K24-YC2) đạt giải Nhất nội dung lý luận Y học cổ truyền, sinh viên Lê Thị Tâm Thiện (lớp K23-YC1) đạt giải Ba nội dung Kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong một phần thi tại vòng chung kết Cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026

Theo ThS.BS. Nhan Hồng Tâm, Phó Trưởng Bộ môn Y học cổ truyền, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, kết quả lần này không chỉ đến từ quá trình ôn luyện cho một sân chơi học thuật, mà còn phản ánh sự tích lũy kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của sinh viên trong suốt quá trình học tập.

“Điều đáng mừng là các em không chỉ ghi nhớ kiến thức để dự thi, mà còn biết vận dụng vào phần thực hành, trình bày và trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ. Đây là những năng lực rất cần thiết đối với sinh viên ngành y trong bối cảnh đào tạo hiện nay ngày càng chú trọng thực hành, hội nhập và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp quốc tế”, ThS.BS. Nhan Hồng Tâm chia sẻ.