Hôm nay 19-6, TP.HCM và Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 19/06/2026 06:13

(PLO)- Hàng trăm nghìn thí sinh tại TP.HCM và Hà Nội sẽ biết kết quả thi lớp 10 trong ngày hôm nay 19-6. TP.HCM mở cổng tra cứu điểm thi từ 9 giờ sáng, trong khi Hà Nội dự kiến công bố vào chiều tối.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, phụ huynh, học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 từ 9 giờ hôm nay.

Sở GD&ĐT cho biết có 2 cách để xem điểm thi lớp 10.

Cách 1, thí sinh và phụ huynh truy cập vào địa chỉ diemthi.hcm.edu.vn

Cách 2, phụ huynh dùng số báo danh đăng nhập tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.vn.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bên cạnh đó, cùng thời gian trên, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tại 4 Trường THPT chuyên của TP.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Nguyện vọng của các em được xét theo thứ tự. Căn cứ chỉ tiêu từng trường, Sở xét từ trên xuống dưới cho đến khi đủ học sinh, nguyên tắc là điểm chuẩn nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước.

Điểm xét tuyển hệ chuyên là tổng điểm bài thi ba môn chung (hệ số 1), cộng điểm bài thi chuyên (hệ số 2), các bài thi phải từ 2 điểm trở lên.

Kỳ thi lớp 10 ở TP HCM kết thúc hôm 2-6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi.

Tại Hà Nội, theo Sở GD&ĐT, điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập sẽ được công bố vào chiều tối nay.

Để tra cứu kết quả, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các trang web chính thức sau:

Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội: diemthi.hanoi.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông trên ứng dụng iHanoi hoặc xem trực tiếp tại trường trung học phổ thông nơi đăng ký nguyện vọng 1.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi. Chậm nhất ngày 25-6, các trường sẽ trả hồ sơ cùng phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho thí sinh.