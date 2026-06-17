Thí sinh có 5 ngày thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 17/06/2026 12:03

(PLO)- Thời gian thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học kéo dài từ ngày 17-6 đến hết ngày 21-6. Thí sinh tự đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp trước đó để làm quen giao diện hệ thống.

Từ hôm nay (17-6) đến hết ngày 21-6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh có thể đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp trước đó tại trường THPT khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT để làm quen với giao diện hệ thống.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển đại học năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: LT

Trong 5 ngày thực hành, thí sinh có thể kiểm tra tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống; làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển; tìm hiểu mã trường, mã ngành, mã chương trình đào tạo; thử thêm, sửa hoặc xóa nguyện vọng; tập sắp xếp thứ tự ưu tiên giữa các nguyện vọng; kiểm tra các thông tin ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có); rà soát thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh khi phát hiện sai sót.

Dữ liệu trong giai đoạn thực hành chỉ phục vụ tập dượt, không có giá trị đăng ký xét tuyển chính thức. Kết thúc thời gian thực hành, hệ thống sẽ xóa toàn bộ dữ liệu thí sinh đăng ký để chuẩn bị cho đợt đăng ký nguyện vọng chính thức từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7.

Theo quy định, năm nay, tất cả các thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, kể cả thí sinh xét tuyển thẳng. Việc đăng ký này không phân biệt phương thức xét tuyển. Dù đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực hay các phương thức xét tuyển riêng của các trường, thí sinh vẫn phải đưa nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ trong thời gian quy định để được xét tuyển chính thức.