Quảng Ninh kỷ luật 3 giám thị liên quan vụ 'hỗ trợ' thí sinh thi tốt nghiệp 15/06/2026 23:42

(PLO)- Sau khi xác minh phản ánh giám thị hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và kỷ luật 3 viên chức, người lao động.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Quảng Ninh về kết quả xác minh, xử lý nội dung phản ánh liên quan đến công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả.

Theo báo cáo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12-6. Sau khi kết thúc công tác coi thi, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc có hiện tượng cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh làm bài tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả.

Cụ thể, ngày 12-6, sau khi kết thúc môn thi tổ hợp, trong nhóm Zalo của học sinh lớp 12A8 (Trường THPT Cẩm Phả) xuất hiện tin nhắn phản ánh của thí sinh V.H.H, học sinh lớp 12A8.

Nội dung phản ánh cho rằng giám thị trong phòng thi đứng gần khu vực chỗ ngồi của thí sinh, gây áp lực và nhìn đáp án của mình để nhắc cho một thí sinh khác là N.T.H.

Theo phản ánh, sự việc đã ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh V.H.H trong quá trình làm bài thi. Sáng 13-6, thông tin này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Điểm thi THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Ngay sau khi nắm được thông tin, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh triển khai xác minh, làm rõ nội dung liên quan; đồng thời ban hành công văn yêu cầu Trường THPT Cẩm Phả khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 14-6.

Trong các ngày 13 và 14-6, Trường THPT Cẩm Phả đã phối hợp với Công an phường Cẩm Phả, Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với các cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả xác minh cho thấy, trước thời điểm làm nhiệm vụ tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, ông T.V.T (giáo viên Trường THCS và THPT Hải Đông) đã được bà T.T.B.H (giáo viên Trường THPT Cẩm Phả) đề nghị nếu được coi thi tại phòng thi của con trai bà là N.T.H thì giúp đỡ, tạo điều kiện để thí sinh làm bài tốt nhất có thể.

Trong buổi thi thứ 3, sáng ngày 12-6, ông T.V.T được phân công làm Giám thị 2 tại phòng thi N.T.H dự thi. Trong thời gian làm bài thi, ông T. đã đứng gần vị trí ngồi của thí sinh V.H.H và thí sinh N.T.H.

Cùng với đó, đề nghị thí sinh V.H.H trao đổi, giúp đỡ thí sinh N.T.H làm bài; xem bài của thí sinh V.H.H để nhắc bài cho thí sinh N.T.H.

Cùng thực hiện nhiệm vụ coi thi tại phòng thi 1528 trong buổi thi sáng 12-6, bà V.N.H (giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình) đã đứng gần thí sinh N.T.H và xem đề thi của thí sinh này nhưng không có sự tác động hoặc nhắc bài.

Tuy nhiên, bà H. đã không ngăn chặn hành vi vi phạm của ông T.V.T và không báo cáo Trưởng điểm thi về vi phạm xảy ra.

Với bà P.T.N (giáo viên Trường TH và THCS Quảng La) được phân công giám sát các phòng thi 1527 và 1528, kết quả xác minh cho thấy không phát hiện hành vi vi phạm của hai giám thị tại phòng thi 1528.

Sở N.T.H Quảng Ninh xác định trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Điểm thi do chưa kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm. Về các cá nhân, Sở N.T.H tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông T.V.T và bà V.N.H đã vi phạm quy chế thi.

Đồng thời việc bà T.T.B.H nhờ vả giám thị đã làm ảnh hưởng đến thí sinh và uy tín của ngành.

Ngày 14-6, Sở N.T.H ban hành công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục có cán bộ, giáo viên liên quan tổ chức kiểm điểm và xử lý theo thẩm quyền.

Trên cơ sở kiểm điểm, các đơn vị đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với bà T.T.B.H (giáo viên Trường THPT Cẩm Phả); cảnh cáo ông T.V.T (giáo viên Trường THCS và THPT Hải Đông); khiển trách với bà V.N.H (giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình).

Với lãnh đạo Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, các cá nhân liên quan thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo về Sở GD&ĐT xem xét theo thẩm quyền. Với bà P.T.N, cơ sở giáo dục sử dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm tại đơn vị, báo cáo UBND xã Quảng La và Sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý.