Thanh niên hỏi Chủ tịch Cần Thơ về chính sách thu hút, giữ chân người tài 16/06/2026 14:01

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, địa phương này sẽ vừa tạo môi trường làm việc, vừa ban hành chính sách mới đồng bộ, qua đó hy vọng sẽ giữ chân được người tài đóng góp cho sự phát triển của TP.

Ngày 16-6, Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp với Thành Đoàn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Phát huy nguồn nhân lực trẻ, tiên phong chuyển đổi số, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển”.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi đối thoại ngày 16-6. Ảnh: CTV

Tại buổi đối thoại đã có nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến về nhiều vấn đề mà họ quan tâm như thu hút chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, vấn đề nhà ở, định hướng nghề nghiệp, thu hút nguồn nhân lực, giữ chân sinh viên giỏi…

Cụ thể, đoàn viên Nguyễn Văn Việt, công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật, Công nghệ Cần Thơ nêu vấn đề không ít sinh viên ở TP sau khi tốt nghiệp đều chọn TP.HCM hoặc quay về địa phương để phát triển sự nghiệp. Nếu xu hướng này tiếp diễn thì TP sẽ thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai trong khi TP là đầu tàu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực và TP.

“Lãnh đạo TP đánh giá như thế nào về hiện tượng chảy máu chất xám này và TP có mục tiêu cụ thể gì trong 5 -10 năm tới về việc giữ chân và thu hút người trẻ tài năng quay về đóng góp cho TP?” – đoàn viên Nguyễn Văn Việt nêu.

Về vấn đề này, ngoài trả lời của Sở Nội vụ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP cho biết, vừa qua các địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây đã ban hành rất nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài. Tuy nhiên, sự thật là thu hút chưa được bao nhiêu, do môi trường làm việc chưa đảm bảo.

Theo đó, ông cho biết, sắp tới TP sẽ tạo sự đồng bộ trong việc vừa có môi trường làm việc, vừa ban hành chính sách mới, qua đó “hy vọng sẽ giữ chân những người có chuyên môn chất lượng cao, phục vụ trước hết cho sự phát triển của TP và cả vùng, sánh vai với các vùng khác trong cả nước”.

Kết luận buổi đối thoại, ông Trương Cảnh Tuyên, cho biết TP luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích, tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, TP sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo, phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của TP.

Chủ tịch TP đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và xã, phường tiếp tục quan tâm công tác thanh niên, đặc biệt rà soát, tham mưu kịp thời cho các cấp chính quyền, lãnh đạo TP để TP hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo, sử dụng, thu hút và phát huy nguồn nhân lực trẻ, tạo điều kiện để thanh niên tham gia vào sự phát triển của TP.

Ông cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên, thanh niên và chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, vấn đề nào vượt thẩm quyền thì phối hợp các sở, ngành liên quan đề xuất lãnh đạo UBND TP trả lời cho thanh niên.

Đồng thời, ông đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn và các tổ chức đoàn, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để thanh niên phát triển cá nhân.

Mỗi đoàn viên thanh niên tự mình vươn lên trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, cống hiến, góp phần vào sự phát triển của TP.