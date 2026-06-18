Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc: Khơi dậy khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam 18/06/2026 12:25

(PLO)- Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đề ra 12 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, tập trung nâng cao năng lực số, quyền năng kinh tế và chất lượng nguồn nhân lực nữ.

Sáng 18-6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Với chủ đề "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội quy tụ 789 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội.

Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, hội viên và phụ nữ cả nước đã đoàn kết đạt được nhiều kết quả toàn diện. Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của phụ nữ được phát huy mạnh mẽ. Phong trào thi đua "xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" đã lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội có nhiều chuyển biến tích cực thông qua việc tăng cường hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, khởi nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết khóa XIII và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Các đại biểu sẽ thảo luận mục tiêu cho nhiệm kỳ mới, thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Trình bày báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Lan Phương chỉ ra 6 kết quả nổi bật trong giai đoạn 2022-2026.

Thứ nhất, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống chính trị - xã hội; tham gia sâu rộng vào hệ thống chính trị và các cơ quan dân cử.

Thứ hai, phụ nữ ngày càng đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế; chủ động thích ứng với hội nhập quốc tế; đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị và các mô hình kinh tế mới.

Thứ ba, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ tư, phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

Thứ năm, các nhóm phụ nữ trong xã hội, từ phụ nữ trẻ, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo đến phụ nữ yếu thế đều nỗ lực vươn lên, đóng góp thiết thực cho gia đình, cộng đồng và xã hội; lan tỏa tinh thần nghị lực, nhân ái và khát vọng phát triển.

Thứ sáu, phụ nữ tích cực tham gia nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, góp phần bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Dù vậy, công tác Hội vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, cùng khoảng cách phát triển giữa các nhóm phụ nữ vẫn tồn tại. Việc tập hợp hội viên, chuyển đổi số, giám sát và phản biện xã hội ở một số địa phương còn hạn chế do nguồn lực eo hẹp và năng lực của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Nâng cao năng lực số, chất lượng nguồn nhân lực nữ

Về phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, bà Trần Thị Lan Phương cho biết đại hội xác định mục tiêu phát huy tinh thần đổi mới, hội nhập của phụ nữ, phấn đấu đến năm 2030 phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: BTC

Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung vào việc nâng cao năng lực số, hội nhập quốc tế, triển khai phong trào bình dân học vụ số và xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an". Các chỉ tiêu cũng hướng đến hỗ trợ giảm nghèo, khởi nghiệp, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phát triển hội viên và đẩy mạnh công tác đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tập trung thực hiện 3 khâu đột phá. Cụ thể là phát huy vai trò của tổ chức Hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện hướng mạnh về cơ sở và thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu chính đáng.

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm từ hỗ trợ phát triển toàn diện, nâng cao quyền năng kinh tế, vận động thực hiện bình đẳng giới đến tham gia xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện hiệu quả đối ngoại nhân dân.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, các cấp Hội sẽ triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm về đổi mới phương thức tuyên truyền đào tạo, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành và nâng cao hiệu quả phối hợp huy động nguồn lực.