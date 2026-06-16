Phó Thủ tướng thường trực: Cổng TTĐT Chính phủ cần tiếp tục truyền thông chính sách trên môi trường số 16/06/2026 16:18

(PLO)- Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ ấn tượng với việc Cổng TTĐT Chính phủ tiên phong sử dụng mạng xã hội truyền thông về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng với 20 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày.

Ngày 16-6, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Cổng TTĐT Chính phủ hòa mạng Internet toàn cầu (10-1-2006 - 10-1-2026).

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ của Cổng TTĐT Chính phủ thời gian qua.

"Tôi ấn tượng nhất là các đồng chí tiên phong trong sử dụng mạng xã hội xuyên biên giới để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với lượng trung bình khoảng 20 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày" - Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng thường trực, Cổng TTĐT Chính phủ đã năng động, sáng tạo, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn, đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp...

Qua đó, nhiều vấn đề nóng, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn được trao đổi, giải đáp, kịp thời làm rõ, góp phần cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai, thực hiện.

Truyền thông chính sách cũng là điểm nổi bật của Cổng thời gian qua bằng việc ra mắt trang Xây dựng chính sách pháp luật với lượng truy cập lớn, đưa hết một vòng đời chính sách, những khó khăn vướng mắc khi đưa chính sách vào cuộc sống.

Thông tin tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị định 196/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ được nâng cấp thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cổng TTĐT Chính phủ, sau này là Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông của một cơ quan thông tin, truyền thông chính sách chính thống, chủ lực của Chính phủ, nhất là trên môi trường số với phương châm chủ động, kịp thời, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cùng với đó, xây dựng và phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng. Tích cực tiếp nhận thông tin từ các cơ quan cũng như chủ động theo dõi, phối hợp, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Phó Thủ tướng thường trực cũng yêu cầu Cổng TTĐT Chính phủ đề cao vai trò điều phối, định hướng và xử lý thông tin liên ngành, trong đó có phối hợp hiệu quả hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí trong xử lý các thông tin sai trái, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động kinh tế, xã hội.

Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm phát biểu tại buổi lễ.﻿ Ảnh: VGP

Trước đó, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ khẳng định trong suốt hai thập kỷ qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã không ngừng trưởng thành, trở thành đại diện thông tin của Chính phủ Việt Nam trên internet, đồng thời là cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, Cổng TTĐT Chính phủ là công cụ tham mưu tổng hợp thông tin báo chí, dư luận phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng với cường độ hoạt động liên tục 24/7.

Hằng năm, Cổng TTĐT Chính phủ tiếp nhận trung bình gần 47.000 phản ánh, kiến nghị, góp ý và hiến kế của tổ chức, công dân gửi tới Chính phủ.

Ông Nguyễn Hồng Sâm dẫn chứng trong cơn bão Yagi năm 2024, khi xuất hiện thông tin thất thiệt về việc vỡ đập Thác Bà, Cổng TTĐT Chính phủ đã nhanh chóng phát đi thông tin chính thức khẳng định hồ đập vẫn an toàn, góp phần trấn an người dân và ổn định tình hình.

Một điểm nhấn khác được Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ đề cập là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ và các nền tảng số trong hoạt động truyền thông.

Hiện Cổng TTĐT Chính phủ được đánh giá là đi đầu, hiệu quả nhất trong sử dụng các nền tảng xuyên biên giới và là nguồn cảm hứng cho các cơ quan trong hệ thống chính trị trong việc sử dụng các nền tảng xuyên biên giới phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Fanpage "Thông tin Chính phủ" trung bình mỗi ngày đạt khoảng 20 triệu lượt tiếp cận.