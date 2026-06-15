Các đơn vị gửi gắm tình cảm đến báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp 21-6 15/06/2026 18:30

(PLO)- Trường Đại học Luật TP.HCM luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm cũng như sự hỗ trợ của báo Pháp Luật TP.HCM trong thời gian qua dành cho trường.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM cùng đoàn đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại buổi gặp gỡ, TS Lê Trường Sơn bày tỏ sự trân trọng, luôn ghi nhớ tình cảm cũng như sự đồng hành của báo Pháp Luật TP.HCM suốt thời gian qua trong các hoạt động của Trường, đem lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, trong đó có việc cùng tổ chức giải thưởng Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý".

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TS Lê Trường Sơn cùng đoàn Trường Đại học Luật TP.HCM thăm, chia sẻ cùng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại diện Ban biên tập, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM và ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến TS Lê Trường Sơn và Trường Đại học Luật TP.HCM đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng báo.

Ông Nguyễn Đức Hiển bày tỏ tình cảm chân thành của ông cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo đối với Trường Đại học Luật TP.HCM. "Đây không chỉ đơn thuần là quan hệ đối tác mà còn là tình thân, gia đình" - ông Hiển chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, bày tỏ tình cảm chân thành của báo Pháp Luật TP.HCM đối với Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), đại diện công ty gửi gắm những tình cảm sâu sắc đến báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng mọi người ở đơn vị mới, mong ai cũng bình an, vững chãi trên con đường sắp tới.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) chụp ảnh lưu cùng Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đáp lại những chia sẻ đó, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn tình cảm của SASCO cũng như sự đồng hành cùng báo trong nhiều năm qua.