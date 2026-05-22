Báo Pháp Luật TP.HCM có 5 tác phẩm xuất sắc viết về TP.HCM được trao thư khen quý I-2026 22/05/2026 16:11

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM có năm tác phẩm được xét chọn là tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý I năm 2026.

Chiều 22-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM, tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý I năm 2026.

Đợt này, TP.HCM xét chọn hỗ trợ 70 tác phẩm ở sáu nhóm thể loại. Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM có năm tác phẩm được xét chọn.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM, trao thư khen cho các tác giả. Ảnh: MINH HOÀNG

Cụ thể, tác phẩm "96 năm vững bước dưới là cờ vẻ vang của Đảng” của nhóm tác giả Lê Thị Kim Thoa, Hoàng Nghĩa Nhân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Tác phẩm“Mở luồng xanh cho thực phẩm sạch” của nhóm tác giả Đỗ Thiện, Thanh Mận, Võ Tùng, Thảo Phương, Khánh Ly, Trường Giang, Thanh Trang, Thu Hương.

﻿ ﻿ Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trao thư khen cho các tác giả của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG



Tác phẩm “Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng” của tác giả Lê Thị Kim Thoa.

Tác phẩm “Một ngày mưu sinh ở ‘làng chạy’ giữa lòng TP.HCM” của nhóm tác giả Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Tấn Phát, Võ Ngọc Hà My.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trao thư khen cho tác giả Huỳnh Trường Giang với tác phẩm “Một ngày mưu sinh ở ‘làng chạy’ giữa lòng TP.HCM” của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Tác phẩm “Làm thế nào để giữ chân kỳ lân công nghệ ở lại Việt Nam” của tác giả Trịnh Nguyễn Minh Hoàng”.

Báo cáo về công tác xét chọn tác phẩm hay quý I-2026, ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết so với các quý trước, số lượng tác phẩm tham gia xét chọn, hỗ trợ trong quý I-2026 tiếp tục duy trì ở mức cao với 232 tác phẩm của 26 cơ quan báo chí tham gia.

Các tác giả của báo Pháp Luật TP.HCM có tác phẩm được xét chọn tác phẩm hay, xuất sắc quý I-2026. Ảnh: MINH HOÀNG

Điều này thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan báo chí đối với những tuyến bài tuyên truyền về TP.HCM, đồng thời phản ánh sức lan tỏa và uy tín của hoạt động xét chọn, hỗ trợ tác phẩm báo chí.

Ông Khiêm cho biết các tác phẩm tiếp tục có sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, bám sát các vấn đề thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động trọng tâm của TP.

Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Nhiều cơ quan báo chí duy trì sự tham gia tích cực, gửi bài đầy đủ ở cả 6 nhóm thể loại, tiêu biểu, như Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Báo Phụ Nữ TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM và Báo Tin Tức và Dân tộc - TTXVN.

“Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp, trách nhiệm nghề nghiệp và xu hướng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trong công tác tuyên truyền về TP” - ông Khiêm nói và đánh giá nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, có chiều sâu, phản ánh kịp thời thực tiễn đời sống, lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh TP năng động, nghĩa tình, sáng tạo và phát triển.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu tại lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý I-2026. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết Sở sẽ tiếp nhận các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý II-2026 được đăng tải hết ngày 5-7.

Ông cho biết ngày 2-7, TP.HCM sẽ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, TP.HCM phát động các cơ quan báo chí tập trung các tuyến bài tuyên truyền về chủ đề này. Ban Giám khảo cũng sẽ ưu tiên xét chọn các tác phẩm về chủ đề 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để trao giải thưởng quý II-2026.

Ông cũng đề nghị việc trao hỗ trợ các tác phẩm được diễn ra ngay sau 15 ngày kể từ lúc kết thúc nhận tác phẩm.