Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc tại Cần Thơ 22/05/2026 12:10

(PLO)- Đảng ủy UBND TP Cần Thơ kiến nghị được thí điểm một số cơ chế vượt trội về phân cấp, phân quyền, quản lý đầu tư, tài chính, đất đai, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngày 22-5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy UBND TP Cần Thơ.

Ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn, cho biết buổi làm việc nhằm đánh giá thực chất việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban thường vụ Đảng ủy và UBND TP đối với bốn nội dung gồm các nhiệm vụ giải pháp thực hiện tăng trưởng kinh tế 2 con số, vận hành chính quyền hai cấp, thực hiện Nghị quyết 57, đánh giá cán bộ…

Ông Hà đề nghị TP Cần Thơ báo cáo những mô hình hay, cách làm hiệu quả; báo cáo những điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến việc triển khai bốn nội dung trên cũng như đề xuất kiến nghị… ở góc độ là UBND TP.

Báo cáo với đoàn, ông Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP, cho biết sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy và đảm bảo vận hành thông suốt.

Hiện TP có 15 cơ quan hành chính thuộc UBND TP, với 412 tổ chức hành chính cấp xã và 1.494 đơn vị sự nghiệp công lập; đã ban hành 110 quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức sau sắp xếp; đồng thời ban hành 10 quyết định phân cấp, 34 quyết định ủy quyền nhằm tăng tính chủ động cho cơ sở.

Tổng biên chế công chức được giao là 8.693 biên chế, cấp TP có mặt là 2.140/4.018 biên chế, còn thiếu 1.875 biên chế; cấp xã có mặt 4.380/4.675 biên chế, còn thiếu 295 biên chế.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, TP đã tiếp nhận 452 công chức; điều động, chuyển công tác 1.150 công chức, viên chức; tăng cường công chức về cấp xã là 8 người; giải quyết chế độ chính sách cho 543 cán bộ, công chức, viên chức, tổng kinh hơn 518,1 tỉ đồng.

Năm 2025, có hơn 5.005 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Năm 2026, dự kiến cử trên 50 chỉ tiêu đào tạo sau đại học về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, TP đang xây dựng nghị quyết chính sách thu hút và khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra, giám sát với Đảng ủy UBND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. TP triển khai hệ thống điện tử cho hơn 43.200 cán bộ công chức, viên chức; tiếp nhận giải quyết 791.125 hồ sơ thủ tục hành chính, tỉ lệ giải quyết đúng hạn 99,83%, tỉ lệ số hóa hồ sơ đạt 95%.

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 96.672 tỉ đồng. TP bố trí 151 xe ô tô phục vụ cấp xã, tuy nhiên vẫn còn thiếu 55 xe theo nhu cầu; hỗ trợ khoảng 53,5 tỉ đồng chi phí sinh hoạt, đi lại cho cán bộ từ Hậu Giang và Sóc Trăng cũ; đầu tư khoảng 227 tỉ đồng xây dựng 138 căn nhà ở công vụ.

Về giải pháp thực hiện tăng trưởng hai con số, ông Hồ Truyền Thống cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế.

TP phấn đấu kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030; thành lập mới tối thiểu 4.700 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký khoảng 32.900 tỉ, bố trí khoảng 819,7 tỉ đồng cho khoa học công nghệ…

Quý I-2026 vốn đầu tư xã hội khoảng 19.517 tỉ; thu ngân sách đạt 9.822 tỉ; 1.235 doanh nghiệp đăng ký mới.