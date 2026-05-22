Công an TP.HCM bắt 105 người trong chuyên án ma túy 22/05/2026 12:25

(PLO)- Từ việc phát hiện một người nghiện, Công an TP.HCM lần theo dòng chảy ma túy quy mô lớn liên tỉnh, khởi tố 105 người và thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp.

Trưa 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn.

Thành tích này xuất phát từ việc phát hiện một người nghiện ma túy, mua bán trái phép nhỏ lẻ trên địa bàn và được lực lượng công an truy xét đến cùng.

Truy xét từ mắt xích nhỏ lẻ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc đấu tranh với tội phạm ma túy phải "lần theo dòng chảy ma túy", không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây, người cầm đầu và xử lý cả người sử dụng, Công an TP.HCM đã triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn.

Những người liên quan bị công an khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Trong quý II-2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng có hành vi nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ. Tùng hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú.

Đặng Thanh Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Từ dấu vết này, Phòng PC04 xác định thêm nhiều mắt xích, người nghi vấn và báo cáo Giám đốc Công an TP.HCM xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh. Ngày 15-4-2026, Đội 3 (Phòng PC04) đã bắt quả tang Tùng khi người này đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.

Số tang vật ma túy bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét hàng loạt đầu mối tiêu thụ, bán lẻ.

Từ Đặng Phan Thanh Tùng, công an bắt tiếp ba người bán ma túy cho Tùng. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định và xử lý 12 phân nhánh cấp dưới chuyên mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán cho người nghiện khác.

Công an xác định vai trò của từng người trong đường dây. Ảnh: CA

Quá trình đấu tranh cho thấy nhóm này hoạt động lưu động, tính chất phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một nguồn tin về giao dịch lớn, PC04 đã bố trí lực lượng đón lõng, bắt quả tang một người đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.

"Hốt trọn" đường dây liên tỉnh

Chỉ từ một đầu mối ban đầu, dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng PC04 đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ hệ thống tội phạm.

Công an bắt 105 người liên quan. Ảnh: CA

Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 người. Trong đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 105 người về các hành vi: mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 người.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, hai xe ô tô, nhiều xe mô tô cùng hơn 70 điện thoại di động và các tài liệu liên quan. Những người có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Việc triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn này khẳng định quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.