TP.HCM: Khởi tố người nuôi nhốt 3 con chim công và nhiều động vật hoang dã

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đang điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm vừa phát hiện tại xã Đông Thạnh.
Đây là kết quả từ đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm tổng tấn công các loại tội phạm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM.
Phát hiện nhiều chim công lục quý hiếm
Trước đó, lúc 14 giờ 45 ngày 13-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, Viện Công nghệ Tiên tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã tại địa chỉ 330/53 ấp 113, xã Đông Thạnh.
Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đang nuôi nhốt 46 cá thể động vật hoang dã.
Số lượng này bao gồm: 40 cá thể cầy vòi hương; ba cá thể chim công màu xanh; một cá thể chim công màu trắng; một cá thể gà lôi hông tía và một cá thể chim trĩ.
Kết quả giám định chuyên môn xác định trong số này có ba cá thể công lục (tên khoa học là Pavo muticus). Đây là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và là loài động vật được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Thông tư 85-2025 của Bộ NN&PTNT.
Làm việc với cơ quan chức năng, Cường cho biết các cá thể công này được mua từ tháng hai năm 2021. Dù cung cấp được biên bản kiểm tra và bảng kê lâm sản tại thời điểm mua nhưng người này không khai báo với cơ quan Kiểm lâm TP.HCM.
Đáng chú ý, từ ngày 30-11-2021, khi Nghị định 84-2021 chính thức có hiệu lực đã nâng loài công lục lên nhóm IB (nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán vì mục đích thương mại). Tuy nhiên, Cường vẫn tiếp tục nuôi nhốt trái phép cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện.
Cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn
Theo Phòng PC03, từ ngày 1-5 đến nay, đơn vị đã tăng cường phối hợp với công an các địa phương tổng kiểm tra, tuyên truyền việc thực hiện bảo vệ đa dạng sinh học. Qua đó, công an phát hiện nhiều cơ sở, cá nhân nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn.
Lực lượng chức năng cũng đã vận động nhiều người dân tự nguyện giao nộp động vật đang nuôi nhốt trái phép cho cơ quan Kiểm lâm cứu hộ. Đồng thời, đơn vị yêu cầu gỡ bỏ nhiều bài đăng liên quan đến việc săn bắt, bẫy, mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng.
Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần chung tay bảo tồn thiên nhiên, đảm bảo phát triển bền vững đa dạng sinh học. Việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Mọi hành vi tự ý săn bắt, mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm là phạm pháp. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nêu trên. Cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh việc xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân, đơn vị liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, người có hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Quy định này áp dụng với động vật thuộc Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy tính chất, mức độ vi phạm và số lượng cá thể liên quan, người phạm tội có thể bị phạt tiền đến 4 tỉ đồng hoặc đối mặt mức án cao nhất lên đến 15 năm tù.
Theo quy định tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP, công lục (Pavo muticus) thuộc Nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị nghiêm cấm khai thác, săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt và sử dụng vì mục đích thương mại. Đây là loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cao, được pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế đặc biệt bảo vệ.