TP.HCM: Khởi tố người nuôi nhốt 3 con chim công và nhiều động vật hoang dã 21/05/2026 17:23

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Thế Cường nuôi nhốt 3 con chim công lục và nhiều động vật quý hiếm nên khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đang điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm vừa phát hiện tại xã Đông Thạnh.

Công an TP.HCM khởi tố ông Cường về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: CA

Đây là kết quả từ đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm tổng tấn công các loại tội phạm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM.

Phát hiện nhiều chim công lục quý hiếm

Trước đó, lúc 14 giờ 45 ngày 13-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, Viện Công nghệ Tiên tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã tại địa chỉ 330/53 ấp 113, xã Đông Thạnh.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đang nuôi nhốt 46 cá thể động vật hoang dã.

Kiểm tra một địa chỉ ở xã Đông Thạnh, Công an TP.HCM phát hiện ông Cường nuôi nhốt nhiều chim công. Ảnh: CA

Số lượng này bao gồm: 40 cá thể cầy vòi hương; ba cá thể chim công màu xanh; một cá thể chim công màu trắng; một cá thể gà lôi hông tía và một cá thể chim trĩ.

Kết quả giám định chuyên môn xác định trong số này có ba cá thể công lục (tên khoa học là Pavo muticus). Đây là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và là loài động vật được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Thông tư 85-2025 của Bộ NN&PTNT.

Làm việc với cơ quan chức năng, Cường cho biết các cá thể công này được mua từ tháng hai năm 2021. Dù cung cấp được biên bản kiểm tra và bảng kê lâm sản tại thời điểm mua nhưng người này không khai báo với cơ quan Kiểm lâm TP.HCM.

Trong số này có ba con chim công lục, là loài rất quý hiếm. Ảnh: CA

Đáng chú ý, từ ngày 30-11-2021, khi Nghị định 84-2021 chính thức có hiệu lực đã nâng loài công lục lên nhóm IB (nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán vì mục đích thương mại). Tuy nhiên, Cường vẫn tiếp tục nuôi nhốt trái phép cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn

Theo Phòng PC03, từ ngày 1-5 đến nay, đơn vị đã tăng cường phối hợp với công an các địa phương tổng kiểm tra, tuyên truyền việc thực hiện bảo vệ đa dạng sinh học. Qua đó, công an phát hiện nhiều cơ sở, cá nhân nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn.

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng cũng đã vận động nhiều người dân tự nguyện giao nộp động vật đang nuôi nhốt trái phép cho cơ quan Kiểm lâm cứu hộ. Đồng thời, đơn vị yêu cầu gỡ bỏ nhiều bài đăng liên quan đến việc săn bắt, bẫy, mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần chung tay bảo tồn thiên nhiên, đảm bảo phát triển bền vững đa dạng sinh học. Việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Ảnh: CA

Mọi hành vi tự ý săn bắt, mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm là phạm pháp. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nêu trên. Cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh việc xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân, đơn vị liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.