Ngày mai tạm đóng cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ để thi công 21/05/2026 14:02

(PLO)-Cơ quan chức năng sẽ luân phiên đóng đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ từ ngày 22 đến ngày 25-5 để đảm bảo thi công an toàn.

Ngày 21-5, Đội CSGT số 4 (Cục CSGT) thông tin, sẽ thực hiện luân phiên đóng cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ để đơn vị thi công lắp đặt hệ thống giá long môn.

Theo đó, để phục vụ thi công hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ, đơn vị thi công sẽ tiến hành đóng đường để lắp đặt hệ thống giá long môn với thời gian cụ thể, như sau:

CSGT sẽ trực tiếp phân luồng cho phương tiện lên xuống cao tốc an toàn tại các nút giao.

Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 22-5, đóng đường đoạn từ nút giao QL9C (xã Trường Phú) km690 đến nút giao QL9D (xã Bến Quan) km713.

Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 24-5, đóng đường từ nút giao QL9D (xã Bến Quan) km713 đến nút giao ĐT75 (xã Cồn Tiên) km727.

Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 25-5, đóng đường từ nút giao ĐT75 (xã Cồn Tiên) km727 đến nút giao QL9A (xã Cam Lộ) km740.

Các phương tiện ra khỏi cao tốc có thể đi theo đường Hồ Chí Minh và lên lại cao tốc ở nút giao tiếp theo.