SAWACO: Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031 08/06/2026 10:03

(PLO)- Sáng 7-6, SAWACO đã tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031 và Ngày hội Công nhân năm 2026.chương trình do Liên đoàn Lao động TP.HCM phát động.

Đây là những hoạt động ý nghĩa đã được triển khai nhằm chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026).

Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vinh dự có 2 đại diện là Nguyễn Minh Hoàng – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 – năm 2024 và anh Nguyễn Trọng Nhân – Tổ Trưởng Tổ Vận hành Thiết bị, Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23 – năm 2023 tham gia.

Lãnh đạo Tổng Công ty tham dự Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 – 2031 và Ngày hội Công nhân năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ ba nhiệm vụ trọng tâm mà người lao động cần thực hiện trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề và làm chủ công nghệ. Anh ý thức sâu sắc rằng, để có “năng suất cao” và “thu nhập tốt” thì điều kiện tiên quyết là người lao động phải “giỏi”. Người lao động sẽ chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian, tối ưu hóa công đoạn và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thứ hai, hăng hái thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mỗi đoàn viên sẽ là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới tư duy, tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí, tăng năng suất lao động. Sự thịnh vượng của doanh nghiệp chính là tiền đề vững chắc để đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho chính chúng tôi.

Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển, luôn đồng hành cùng lãnh đạo, chủ doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức trong giai đoạn mới; tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động và an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn hoặc tay nghề còn yếu, tạo nên sức mạnh tập thể vững chắc cho từng công đoàn cơ sở.

Anh Nguyễn Minh Hoàng – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, thuộc SAWACO là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 – năm 2024, chia sẻ tại Lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 – 2031.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng Chương trình “Ngày hội Sáng tạo” năm 2026. Đại diện Công đoàn Tổng Công ty có mô hình sáng kiến của anh Nguyễn Trọng Nhân – Tổ Trưởng Tổ Vận hành Thiết bị, Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23 – năm 2023 đã tham gia triển lãm với mô hình “Tủ tín hiệu DMA thông minh”.

Mô hình sáng kiến của anh Nhân là “Sử dụng nguồn năng lượng xanh để vận hành tủ tín hiệu DMA”.

Cụ thể, giải pháp này dựa vào nguồn năng lượng mặt trời chuyển hóa thành nguồn điện một chiều tích lũy vào bình ắc quy để vận hành tủ tín hiệu. Trước đây, nguồn năng lượng cung cấp chủ yếu là pin nhập khẩu, sẽ gặp hạn chế về thời gian truyền tải và ảnh hưởng đến môi trường.

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ ba nội dung trọng tâm mà người lao động cần thực hiện trong giai đoạn mới.Qua nhiều lần nghiên cứu, anh Nhân và đồng nghiệp đưa ra giải pháp trên, đáp ứng yêu cầu chủ động nguồn năng lượng cho tủ tín hiệu, giảm chi phí quản lý, vận hành, vừa bảo vệ môi trường. Sáng kiến này giúp đơn vị tiết kiệm nhiều tỷ đồng mỗi năm.

Anh Nguyễn Trọng Nhân – Tổ Trưởng Tổ Vận hành Thiết bị, Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, thuộc SAWACO là gương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23 – năm 2023 đã tham gia triển lãm với mô hình “Tủ tín hiệu DMA thông minh”.

Ngoài ra, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức cũng tham gia khu vực triển lãm theo sự phân công của Liên đoàn Lao động TP.HCM.