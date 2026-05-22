SAWACO và hành trình 21 năm giữ nhịp nước sạch cho đô thị TP.HCM 22/05/2026 07:25

(PLO)- Hành trình 21 năm của SAWACO duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và sự phát triển của TP.

Sau 21 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) đã từng bước mở rộng, hiện đại hóa hệ thống cấp nước đô thị, góp phần đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ đời sống người dân và sự phát triển của TP.HCM. Những dòng nước sạch vẫn ngày ngày chảy qua hàng ngàn kilomet đường ống dưới lòng đất, âm thầm phục vụ đời sống đô thị TP.HCM.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng cấp nước đô thị

Được thành lập vào ngày 24-5-2005 theo quyết định của UBND TP.HCM, SAWACO từng bước mở rộng và hoàn thiện hệ thống cấp nước đô thị thông qua hàng loạt công trình trọng điểm.

Trong quá trình phát triển, hệ thống cấp nước TP từng bước được đầu tư mở rộng và nâng cao năng lực. Hiện nay, đối với nguồn nước khai thác từ sông Đồng Nai, hệ thống có Nhà máy nước Thủ Đức công suất 750.000 m³/ngày, Nhà máy nước BOO Thủ Đức công suất 300.000 m³/ngày và Nhà máy nước Thủ Đức III công suất 300.000 m³/ngày. Đối với nguồn nước khai thác từ sông Sài Gòn, Nhà máy nước Tân Hiệp có công suất 300.000 m³/ngày và Nhà máy nước Tân Hiệp II có công suất 300.000 m³/ngày.

Cụm Nhà máy nước Thủ Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: SAWACO

Bên cạnh đó, hệ thống khai thác nước từ kênh Đông có công suất 200.000 m³/ngày. Ngoài các nguồn nước mặt, hệ thống còn duy trì nguồn nước ngầm do Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn và các trạm giếng thuộc Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn quản lý như nguồn dự phòng phục vụ công tác cấp nước an toàn, liên tục cho TP.

Song song với việc phát triển nguồn nước, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước tại các khu vực ngoại thành theo địa giới hành chính trước đây như quận 12, quận Bình Tân; các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ… đồng thời đưa vào vận hành nhiều công trình hạ tầng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân.

Công nhân thực hiện dò bể ban đêm, khảo sát các điểm nghi rò rỉ theo hướng thoát nước trên mạng lưới cấp nước. Ảnh: SAWACO

Đối với những khu vực dân cư thưa, hạ tầng còn hạn chế, tổng công ty triển khai thêm nhiều giải pháp phù hợp để người dân từng bước được sử dụng nước sạch ổn định. Việc phát triển mạng lưới cấp nước cùng các giải pháp hỗ trợ đã góp phần giúp SAWACO hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân TP.HCM được cấp nước sạch từ năm 2016.

Đến nay, năng lực sản xuất toàn hệ thống đạt khoảng 2,4 triệu m³/ngày với mạng lưới đường ống dài gần 11.000 km. Bên cạnh việc mở rộng hạ tầng, SAWACO cũng chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành nhằm đảm bảo nguồn nước được cung cấp ổn định, an toàn và liên tục cho người dân. Tính từ năm 2005 đến cuối năm 2025, tỉ lệ thất thoát nước giảm từ 40,51% xuống còn 12,51%, trong khi số lượng đồng hồ nước tăng từ hơn 563.686 lên 1.605.527 đồng hồ nước.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành nước

Trong những năm gần đây, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ. Các nền tảng như Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), Trung tâm Dữ liệu (Data Center), GIS, SCADA và hệ thống dữ liệu dùng chung từng bước được hoàn thiện, hỗ trợ công tác giám sát, điều phối và xử lý thông tin trên toàn hệ thống cấp nước TP.

Đội ngũ nhân sự SAWACO theo dõi vận hành hệ thống cấp nước tại SWOC và kiểm tra hạ tầng tại Data Center. Ảnh: SAWACO

Song song đó, các giải pháp chăm sóc khách hàng trên nền tảng số cũng được triển khai theo hướng thuận tiện và đồng bộ hơn. Năm 2025, SAWACO đưa vào vận hành tổng đài chăm sóc khách hàng thống nhất đầu số 1900 999 997 nhằm tiếp nhận tập trung các phản ánh, yêu cầu của người dân trên địa bàn TP.HCM (thuộc vùng phục vụ cấp nước). Ứng dụng SAWACO CSKH cũng được triển khai để hỗ trợ khách hàng tiếp cận các tiện ích dịch vụ cấp nước trên môi trường số.

Hướng đến hệ thống cấp nước hiện đại, bền vững

Giai đoạn 2026-2030, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đặt mục tiêu tiếp tục nâng công suất toàn hệ thống lên khoảng 2,9 triệu m³/ngày; duy trì tỉ lệ 100% hộ dân trong vùng phục vụ của SAWACO được cung cấp nước sạch; đồng thời phấn đấu kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống dưới 12%.

Theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới, SAWACO tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống truyền tải, phân phối nước sạch; mở rộng năng lực khai thác và dự phòng nguồn nước; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng mô hình cấp nước thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành toàn hệ thống.

Bên cạnh việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, doanh nghiệp cũng chú trọng các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, đảm bảo chất lượng nước sạch, mở rộng chương trình cung cấp nước uống tại vòi tại những khu vực phù hợp và tăng cường năng lực thích ứng trước quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, SAWACO tiếp tục định hướng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của TP.HCM trong giai đoạn mới.•