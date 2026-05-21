Giá xăng dầu đồng loạt điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21-5 21/05/2026 14:57

Chiều 21-5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5 không cao hơn 24.340 đồng/lít, giá xăng A95 không cao hơn 25.549 đồng/lít, giá dầu diesel không cao hơn 28.761 đồng/lít, giá dầu mazut không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Như vậy, so với kỳ điều hành liền kề trước đó, giá xăng dầu tại kỳ này đều tăng.

Kỳ trước, giá xăng E5 là 23.134 đồng/lít, giá xăng A95 là 24.078 đồng/lít, giá dầu mazut là 20.585 đồng/kg, giá dầu diesel là 27.226 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21-5. Ảnh: AH

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Đó là cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có những yếu tố căng thẳng, nhưng sau đó lại hạ nhiệt; việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có diễn biến thuận lợi hơn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra, Ukraine tiếp tục tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Tại kỳ điều hành chiều 21-5, nhà điều hành không yêu cầu trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu, cũng không chi sử dụng quỹ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.