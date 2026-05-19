Bảo Tín Mạnh Hải lên kế hoạch là tân binh IPO vào quý 4 19/05/2026 16:33

(PLO)- Bảo Tín Mạnh Hải đang chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý 4 năm nay, dự kiến mở tối thiểu 15% cổ phần trong đợt chào bán này.

Mới đây, 2 hãng truyền thông tài chính quốc tế là Bloomberg và Deal Street Asia đưa tin Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (Bảo Tín Mạnh Hải) với kế hoạch IPO cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường vàng Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tin Bảo Tín Mạnh Hải lên kế hoạch IPO trên Bloomberg.

Trao đổi với Bloomberg, ông Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, doanh nghiệp đang ở giai đoạn tiền IPO và dự kiến triển khai các buổi thuyết trình lưu động với nhà đầu tư từ tháng 6, hướng tới niêm yết trên HOSE trong quý IV năm nay.

Dù chưa chính thức tiết lộ mục tiêu huy động vốn, nhưng công ty dự kiến mở tối thiểu 15% cổ phần trong đợt chào bán này. Bảo Tín Mạnh Hải đang làm việc với các đơn vị tư vấn, trong đó có Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, để định giá và chuẩn bị niêm yết.

Doanh nghiệp dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cùng quý đợt IPO. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của Bảo Tín Mạnh Hải đạt 25.813 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất trong tương quan so sánh với các mã đang niêm yết trên HOSE tại Việt Nam.

Điểm khiến thị trường chú ý còn ở tốc độ tăng trưởng và tham vọng mở rộng rất lớn của doanh nghiệp này.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 cho thấy, doanh thu thuần của Bảo Tín Mạnh Hải là 27.891 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra 19,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỉ đồng, vượt kế hoạch gần 88%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt hơn 110%.

Đáng chú ý, quy mô doanh thu này được tạo ra từ hệ thống 12 cửa hàng vào cuối năm 2025.

Kế hoạch IPO của doanh nghiệp được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho thị trường vốn sơ cấp tại Việt Nam, sau khi chỉ số tham chiếu VN-Index tăng khoảng 41% trong năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng thêm hơn 7%.

Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 80 điểm trong năm nay. Ảnh: M.T

Cũng theo giới chuyên môn, một yếu tố khác đang tạo lực đẩy cho ngành là sự thay đổi chính sách quản lý vàng. Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng và mở đường cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vàng nguyên liệu.

Theo công bố hồi tháng 4-2026, hiện 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất loại vàng này; trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải với thế mạnh am hiểu sâu sắc về thị trường, khách hàng và tốc độ mở rộng hệ thống bán lẻ.

Bà Ngân Lý, Chuyên viên Phân tích Cấp cao tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhận định trên Bloomberg, sự thay đổi chính sách từ vĩ mô được kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa đáng kể tình trạng khan hiếm nguyên liệu vàng thô, thúc đẩy tăng trưởng doanh số mạnh mẽ cho cả các nhà chế tác lẫn đơn vị bán lẻ.

Trong năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải lên kế hoạch mở liên tiếp hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên khắp cả nước. Mỗi vị trí mở mới đều được đánh giá dựa trên hệ thống phân tích chiến lược, đảm bảo mỗi quyết định mở cửa hàng đi kèm thời gian hồi vốn nhanh nhất và đạt lợi nhuận bền vững.

Doanh nghiệp cũng cho biết mục tiêu năm 2026 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu dự kiến tăng ít nhất gấp 2,5 lần năm trước.