Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM

Sáng nay (1-2), Bảo Tín Mạnh Hải khai trương cửa hàng tại số 608 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM. Đây là điểm kinh doanh đầu tiên của doanh nghiệp này tại thị trường phía Nam sau thời gian hoạt động chủ yếu ở phía Bắc.
Việc mở cửa hàng tại TP.HCM nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối của doanh nghiệp. Không gian cửa hàng giới thiệu các dòng sản phẩm vàng 24K, trang sức và các sản phẩm tích lũy.
Tại thị trường phía Nam, đơn vị này tập trung phân phối các dòng sản phẩm nhỏ như vàng 0,1 chỉ và các bộ sưu tập vàng 24K chế tác công nghệ mới. Các sản phẩm này hướng đến nhu cầu tích lũy linh hoạt của người dân đô thị.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, điểm nhấn của thương hiệu khi vào TP.HCM là dòng sản phẩm "tiểu kim cát" với chính sách không tính tiền công. Đây là dòng sản phẩm được kỳ vọng thu hút nhóm khách hàng trẻ hoặc các gia đình muốn tích lũy nhỏ lẻ, an toàn.
Nhân dịp khai trương, cửa hàng áp dụng các chương trình ưu đãi cho các dòng trang sức vàng, bạc và vật phẩm phong thủy kéo dài đến tháng 3-2026. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu phát triển hệ thống gần 50 điểm bán trên toàn quốc trong thời gian tới.