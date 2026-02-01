Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM 01/02/2026 17:03

​(PLO)- Nhiều người dân TP.HCM đã xếp hàng nhận phiếu mua vàng 0,1 chỉ ngay trong ngày thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải chính thức gia nhập thị trường phía Nam.

Sáng nay (1-2), Bảo Tín Mạnh Hải khai trương cửa hàng tại số 608 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM. Đây là điểm kinh doanh đầu tiên của doanh nghiệp này tại thị trường phía Nam sau thời gian hoạt động chủ yếu ở phía Bắc.

Chỉ ít phút sau giờ khai trương, toàn bộ 300 phiếu mua vàng 0,1 chỉ đã được phát hết. Nhiều khách hàng phải hẹn quay lại vào 14h để nhận đợt phiếu tiếp theo trong ngày. Ảnh: T.L

Việc mở cửa hàng tại TP.HCM nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối của doanh nghiệp. Không gian cửa hàng giới thiệu các dòng sản phẩm vàng 24K, trang sức và các sản phẩm tích lũy.

​Tại thị trường phía Nam, đơn vị này tập trung phân phối các dòng sản phẩm nhỏ như vàng 0,1 chỉ và các bộ sưu tập vàng 24K chế tác công nghệ mới. Các sản phẩm này hướng đến nhu cầu tích lũy linh hoạt của người dân đô thị.

Riêng vàng 0,1 chỉ, khách hàng cần xếp hàng nhận phiếu. Trong sáng khai trương phát, cửa hàng phát 300 phiếu, các ngày sau tối đa 200 phiếu/ngày từ 8h. Những sản phẩm còn lại được giao dịch mà không cần phiếu.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, điểm nhấn của thương hiệu khi vào TP.HCM là dòng sản phẩm "tiểu kim cát" với chính sách không tính tiền công. Đây là dòng sản phẩm được kỳ vọng thu hút nhóm khách hàng trẻ hoặc các gia đình muốn tích lũy nhỏ lẻ, an toàn.

​Nhân dịp khai trương, cửa hàng áp dụng các chương trình ưu đãi cho các dòng trang sức vàng, bạc và vật phẩm phong thủy kéo dài đến tháng 3-2026. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu phát triển hệ thống gần 50 điểm bán trên toàn quốc trong thời gian tới.