Vía Thần Tài: Vàng bỗng dưng hết cảnh 'cháy hàng'? 25/02/2026 12:06

(PLO)- Trước ngày Vía Thần Tài, thị trường vàng sôi động hai chiều, bên cạnh dòng người xếp hàng mua vàng cầu may, cũng có những khách hàng tranh thủ bán chốt lời khi giá đang neo vùng đỉnh.

Sáng 25-2, nhu cầu mua vàng nhẫn tăng mạnh khiến nhiều khách hàng tại cửa hàng vàng Mi Hồng phải xếp hàng từ 6h sáng để chờ đến lượt giao dịch.

Đến cuối phiên buổi sáng, đại diện các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn khẳng định nguồn cung cơ bản được đảm bảo, chưa ghi nhận tình trạng đứt hàng trên diện rộng.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang vận hành theo hướng chủ động hơn về nguồn hàng trong ngày cao điểm, dù áp lực cầu tập trung vào một số phân khúc nhất định. Phóng sự ảnh ghi lại những khoảnh khắc giao dịch nhộn nhịp trong ngày sôi động nhất của thị trường vàng đầu xuân.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa đưa ra thông báo, vào ngày mai 26-2 (ngày Vía Thần Tài - mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), nhiều trung tâm và chi nhánh trong hệ thống sẽ mở cửa từ 6h30 sáng để phục vụ nhu cầu mua sắm, giao dịch vàng tăng cao. Các điểm áp dụng gồm một số cửa hàng tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau; các đơn vị còn lại hoạt động bình thường. Doanh nghiệp cũng khuyến nghị khách hàng tham khảo trước quy định thanh toán mua bán vàng trên website chính thức nhằm đảm bảo giao dịch thuận tiện trong ngày cao điểm.

Khách hàng ngồi chờ đến lượt mua vàng tại trụ sở chính của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).

Theo ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), chính sách phân phối trong ngày hôm nay được áp dụng theo hướng kiểm soát số lượng. Cụ thể, với các sản phẩm vàng nhẫn trơn và vàng nhẫn ép vỉ (0,5 chỉ, 1 chỉ) như Thần Tài, Kim Mã, mỗi khách hàng được mua tối đa 1 chỉ; thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Riêng vàng miếng SJC, mỗi khách được mua tối đa 3 lượng trong ngày và bắt buộc thanh toán qua chuyển khoản. Quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu xác thực thông tin khách hàng, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua bán vàng.

Tại chi nhánh kinh doanh vàng của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trên đường Hai Bà Trưng (TP.HCM) cho thấy lượng khách tìm hiểu và mua vàng trang sức tăng đáng kể trong ngày Vía Thần Tài. Thay vì tập trung vào vàng nhẫn trơn hay vàng miếng để tích trữ, nhiều người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm trang sức, vừa mang yếu tố cầu tài lộc đầu năm, vừa có giá trị sử dụng lâu dài. Xu hướng này phần nào phản ánh sự dịch chuyển trong hành vi mua vàng, từ thuần túy tích sản sang kết hợp giữa đầu tư và tiêu dùng.

Đại diện Công ty kinh doanh vàng Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, trong ngày hôm nay và ngày mai doanh nghiệp không khống chế số lượng trên mỗi hóa đơn, các quầy giao dịch hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu tăng vọt của người dân cho đến khi nguồn hàng được phân phối hết.

Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, doanh nghiệp đã có bước chuyển mạnh về công nghệ và mô hình vận hành nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Vía Thần Tài. Theo đó, để giải quyết bài toán “xếp hàng”, đơn vị đẩy mạnh hệ thống đặt hàng online và thanh toán trước qua website. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn sản phẩm từ xa, sau đó đến cửa hàng nhận vàng tại quầy ưu tiên chỉ trong vài phút, hoặc đăng ký dịch vụ giao hàng tận nơi với tiêu chuẩn bảo mật cao. Bên cạnh đó, hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh cũng được tăng cường nhằm hỗ trợ người mua cập nhật giá vàng và thông tin ưu đãi một cách kịp thời, chính xác, hạn chế rủi ro từ tin đồn hoặc biến động nhiễu trên thị trường.

Đến 10h sáng, tại trụ sở của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), nguồn cung vẫn khá dồi dào. Các sản phẩm vàng Kim Mã, Thần Tài, nhẫn trơn và vàng miếng phổ biến đều còn hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm trong khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, riêng vàng miếng loại 1 chỉ và 2 chỉ khá khan hiếm, nguồn cung hạn chế nên việc mua được phụ thuộc vào từng thời điểm giao dịch.

Đến khoảng 9h30 sáng nay, cửa hàng vàng Mi Hồng (chợ Bà Chiểu, TP.HCM) đã hết sạch vàng nhẫn trơn. Nhiều khách hàng chuyển sang mua vàng trang sức.