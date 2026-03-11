VN-Index bật tăng hơn 50 điểm sau phiên giảm kỷ lục 11/03/2026 16:06

(PLO)- Kết thúc phiên giao dịch chiều 11-3, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp hồi phục mạnh sau cú điều chỉnh sâu trước đó, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại cùng với sự cải thiện của giá dầu quốc tế.

Đà hạ nhiệt của giá dầu thế giới được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý, qua đó góp phần thúc đẩy dòng tiền quay lại thị trường cổ phiếu. Nhờ đó, các chỉ số chính đồng loạt bứt phá.

Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 51 điểm, tương đương trên 3%, lên vùng 1.728 điểm. HNX-Index tăng 6,95 điểm, lên khoảng 247 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng thêm 1,84 điểm, đạt 124 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tăng giá khi số mã tăng áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 703 cổ phiếu tăng, trong đó có 57 mã tăng trần, so với 155 mã giảm và 138 mã đi ngang.

Sắc xanh lan tỏa trên hầu hết các nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ... Đáng chú ý, nhóm dầu khí ghi nhận trạng thái tăng đồng loạt ở tất cả các mã, cho thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện khá mạnh sau nhịp điều chỉnh giảm sàn trước đó.

Thị trường chứng khoán ngày 11-3 tràn ngập sắc xanh, tím. Ảnh: T.L

Dù vậy, thanh khoản lại cho thấy một góc nhìn thận trọng hơn của dòng tiền. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt khoảng 29.517 tỉ đồng, giảm gần 30% so với phiên liền trước. Tính chung toàn thị trường, thanh khoản đạt khoảng 32.000 tỉ đồng với hơn 1,12 tỉ cổ phiếu được trao tay. Điều này cho thấy dù chỉ số phục hồi mạnh, dòng tiền vẫn chưa thực sự quay lại một cách hào hứng.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố bên ngoài và mức độ bất định còn khá cao. Những biến động liên quan đến địa chính trị hoặc hàng hóa toàn cầu có thể nhanh chóng làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư, khiến xu hướng thị trường đảo chiều trong thời gian ngắn.

Vì vậy, giai đoạn này được xem là thời điểm cần ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro hơn là tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính nên được kiểm soát chặt chẽ.

Với những danh mục đang có tỉ trọng cổ phiếu cao, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để từng bước giảm tỉ trọng và tái cơ cấu danh mục. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bị cuốn vào các nhịp bán tháo khi thị trường biến động mạnh.