Tàu hải quân 'đạp' sóng đưa tàu cá cùng 36 ngư dân vào bờ an toàn 11/03/2026 12:02

(PLO)- Tàu 950 thuộc Hải đội 411, Vùng 4 Hải quân đã vượt sóng to, gió lớn lai dắt thành công tàu cá cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển.

Sáng 11-3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai dắt thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cảng Ba Ngòi (phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn.

Đại tá Lương Văn Giáp, Phó Chủ nhiệm chính trị động viên ngư dân. Ảnh: LÊ QUYỀN

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10-3, Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải quân nhận được tin báo tàu cá QNg 90459 TS bị hỏng máy lái, thả trôi trên biển tại vùng biển cách đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 28 hải lý. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 36 ngư dân.

Ngay sau khi nhận được lệnh, Lữ đoàn 955 triển khai cho tàu 950 khẩn trương đến khu vực tàu cá gặp nạn để tổ chức cứu hộ. Sau hơn hai giờ vượt biển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tàu 950 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn.

Tổ quân y Vùng 4 Hải quân kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân. Ảnh: LÊ QUYỀN

Thời điểm này, khu vực biển có gió cấp 5-6, sóng cao từ 2-3 m, mưa lớn, việc tiếp cận và triển khai các phương án cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm bảo đảm an toàn cho ngư dân, cán bộ, chiến sĩ tàu 950 đã nhanh chóng triển khai công việc để lai dắt tàu cá.

Sóng to, gió lớn khiến việc tiếp cận tàu cá bị nạn gặp khó khăn. Ảnh: LÊ QUYỀN

Một giờ sau, cán bộ, chiến sĩ tàu 950 bắt đầu lai dắt tàu cá QNg 90459 TS cùng toàn bộ 36 ngư dân về đất liền.

Đến sáng 11-3, tàu 950 đã đưa tàu cá QNg 90459 TS cập cảng Ba Ngòi an toàn và tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương theo quy định. Sức khỏe của 36 ngư dân đều ổn định.