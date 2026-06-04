Xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều nay 04/06/2026 15:12

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít; giá dầu diesel không cao hơn 26.866 đồng/lít; giá dầu mazut không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ hôm nay.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, không cao hơn 21.784 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, không cao hơn 26.866 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Giá xăng E10 chưa được bộ công bố mức giá bán trong kỳ điều hành hôm nay.

Xăng, dầu đồng loạt giảm từ chiều nay.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 500 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut là 300 đồng/lít (kg).

Liên quan đến thị trường xăng dầu, theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1-6, các loại xăng khoáng truyền thống chính thức dừng lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng chỉ còn hai lựa chọn là xăng E5 và E10.

Mới đây, Bộ Công Thương đã phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng khi sử dụng xăng E10 cho xe ô tô và xe máy.

Theo bộ này, xăng sinh học nói chung và E10 nói riêng là một giải pháp trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn cầu. Việc sử dụng E10 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Người dân cần hiểu đúng, sử dụng đúng và bảo dưỡng động cơ xe theo khuyến nghị của nhà sản xuất.