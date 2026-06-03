Petrolimex Sài Gòn tự tin đảm bảo đủ xăng sinh học E10 cho khu vực Đông Nam Bộ 03/06/2026 07:00

(PLO)- Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè trực thuộc Petrolimex Sài Gòn là Tổng kho xăng dầu lớn nhất cả nước, đến nay năng lực xuất cấp của Tổng kho đã đạt 10 triệu lít/ngày đáp ứng nhu cầu hiện tại của khu vực Đông Nam Bộ.

Là đơn vị đầu nguồn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, sở hữu điểm phối trộn xăng sinh học E10 được cấp giấy chứng nhận cũng như mạng lưới bán hàng rộng khắp, Petrolimex Sài Gòn sẵn sàng cung cấp ra thị trường nguồn nhiên liệu mới này.

Đảm bảo nguồn xăng sinh học E10 chất lượng

Petrolimex Sài Gòn cung cấp các mặt hàng xăng sinh học, trong đó có xăng E10 RON 95 mức 5 -dòng sản phẩm tiêu chuẩn cao. Có được điều này, Petrolimex Sài Gòn đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ ban ngành và TP.HCM.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, ngay từ năm 2025, Petrolimex Sài Gòn đã ban hành quy trình kiểm soát chất lượng xăng sinh học E10 nghiêm ngặt, áp dụng trong toàn bộ chuỗi pha chế, lưu trữ, vận chuyển và phân phối.

Đơn vị đã nâng cấp hệ thống pha chế, bồn bể và thiết bị tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và cửa hàng xăng dầu; kiểm tra định kỳ chất lượng tại các khâu; súc rửa bể chứa, xe bồn và xử lý nước tự do; phương tiện vận chuyển là xe chuyên dụng; lấy mẫu giám sát chất lượng xuyên suốt trong giai đoạn thử nghiệm…

Đến nay, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (trực thuộc Petrolimex Sài Gòn)- một trong bảy điểm pha chế E10 của Tập đoàn - đã được Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện pha chế xăng sinh học E10 RON 95 mức 3 inline từ tháng 18-7-2025 và pha chế intank từ tháng 25-3-2026.

Bên cạnh đó, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu đối với sản phẩm Xăng E10 RON95 mức 5, đáp ứng cả hai phương pháp in-line và in-tank từ ngày 12-5-2026.

Với điểm mạnh là Tổng kho xăng dầu lớn nhất cả nước, đến nay, năng lực xuất cấp của Tổng kho Nhà Bè đã đạt 10 triệu lít/ngày, đáp ứng nhu cầu hiện tại của khu vực Đông Nam Bộ.

Dự kiến vào đầu năm 2027, công ty sẽ tiếp tục nâng cấp công suất năng lực pha chế - phối trộn để đón đầu đà tăng trưởng của thị trường.

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (trực thuộc Petrolimex Sài Gòn) là một trong bảy điểm pha chế E10 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Hành trình bài bản đưa xăng sinh học E10 đến với người dân

Không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng ở khâu tạo nguồn, hành trình đưa xăng sinh học E10 đến tay người tiêu dùng cũng được Petrolimex Sài Gòn triển khai bài bản.

Khởi đầu bằng kinh doanh thí điểm tại 41 cửa hàng từ tháng 8-2025, đến nay, chất lượng sản phẩm đã được khẳng định khi hệ thống không ghi nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào từ khách hàng.

Đặc biệt là các nhóm khách hàng như taxi, xe công nghệ và xe thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp tại TP.HCM như UBND, các sở ban ngành, công an, quân đội... đã tích cực chuyển đổi và ký hợp đồng sử dụng.

Đến ngày 25-5-2026, Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất phủ sóng đồng bộ xăng E10 trên toàn hệ thống khu vực phía Nam với 138 cửa hàng trực thuộc chính thức kinh doanh mặt hàng này.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện từ việc chuyển đổi công năng bể chứa sang E10 RON 95 mức 5, nâng cấp loạt hệ thống phần mềm quản lý (EGAS, AGAS) và thanh toán không tiền mặt (POS), cho đến việc chuẩn hóa nhận diện, tem nhãn trên từng cột bơm và bảng giá.

Từ tháng 8-2025, Petrolimex Sài Gòn đã triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại 41 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và chưa ghi nhận ý kiến tiêu cực nào.

“Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh truyền thông qua website, băng rôn, standee tại các cửa hàng; đồng thời đào tạo nhân viên bán hàng đầy đủ kiến thức để sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về sản phẩm xăng E10.

Tổ chức hội nghị về kế hoạch kinh doanh xăng E10 cũng như thành lập 5 tổ tư vấn kỹ thuật hỗ trợ các thương nhân nhận quyền, giúp cho việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học được thuận lợi trên khu vực phía Nam”-Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị toàn diện này, Công ty sẽ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong công cuộc "xanh hóa" nhiên liệu tại Việt Nam.